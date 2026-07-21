"אני לא יודעת מה קרה לגדי איזנקוט"

( אוליביה פיטוסי / פלאש90 )

שרת התחבורה וחברת הקבינט המדיני-ביטחוני, מירי רגב (הליכוד), יצאה הבוקר (שלישי) למתקפה חזיתית נגד הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת 'ישר!', גדי איזנקוט. בריאיון שהעניקה למגישים עמיחי אתאלי וגדעון אוקו ברדיו 103fm, קבעה רגב כי איזנקוט אינו כשיר להנהיג את מדינת ישראל וביקרה בחריפות את התנהלותו הציבורית. "אני ממש לא יודעת מה קרה לגדי איזנקוט, אני באמת מתפלאת עליו", אמרה השרה רגב במהלך הריאיון. "הוא היה רמטכ"ל, הוא מבין שיש דברים שלא מדברים עליהם בתקשורת. פשוט צר לי על הדרך שבה מתנהל גדי איזנקוט ועל האמירות שלו". רגב מנתה שורה של נושאים שעוררו סערה לאחרונה סביב איזנקוט, ובהם התבטאויותיו בנושא הכנסת פועלים פלסטינים והקשר למפלגות הערביות: "אם זה על 150 אלף העובדים הפלסטינים שצריך להכניס, ואם זו ההשוואה של עבאס ליוסף חדאד. להשוות את עבאס, שהוא מהאחים המוסלמים, ללוחם צה"ל ופצוע צה"ל? אני לא יודעת מה קרה לו ולאיזו רמה הוא הגיע באמירות שלו כדי לנסות להיות פופולרי".

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כשנשאלה על נסיקתו של איזנקוט בסקרים האחרונים, השיבה רגב בביטול: "אני מאוד מקווה שתמשיכו להאמין לסקרים ואנחנו ננצח בקלפי. עם כל הכבוד לאיזנקוט, אין לו ממשלה בלי האחים המוסלמים ובלי שמאל קיצוני. ראינו עכשיו גם את הרשימה הקיצונית של הדמוקרטים – אם זה יאיר גולן שמדבר על כך שאנחנו עושים טבח בתינוקות, ואם זאת גבי לסקי, עורכת דין שמייצגת מחבלים".

השרה הבהירה כי בליכוד אינם מודאגים מהתחזקותו של איזנקוט במחנה האופוזיציה: "אנחנו ממש לא בלחץ מגדי איזנקוט. אנחנו רק רוצים שהציבור ידע מי זה גדי איזנקוט, ואנחנו רוצים להזכיר לציבור אילו אמירות יש לו ואיך הוא פעל כשהוא היה בתוך הקבינט. נראה לציבור שאין מישהו עם אחריות ויכולות שיכול להתמודד מול בנימין נתניהו, בסופו של דבר".