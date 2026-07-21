האם הטיסות יבוטלו? מירי רגב בהצהרה ברורה

מירי רגב ( חיים גולדברג / פלאש90 )

שרת התחבורה מירי רגב שיגרה הבוקר מסר מרגיע לציבור המטיילים והנוסעים הישראלים, בצל המתיחות הביטחונית הגוברת והחששות מפני פגיעה בלוח הטיסות הבינלאומי. בריאיון שקיימה בתוכנית הרדיו ב-103FM, הבהירה השרה כי למרות המצב הביטחוני והרגישות באזור, אין כוונה לסגור את המרחב האווירי של ישראל. "לא יבוטלו טיסות במהלך יולי, אוגוסט, ספטמבר. השמיים יישארו פתוחים", הצהירה רגב במהלך הריאיון, כשהיא מתייחסת לביקושים הגבוהים של עונת הקיץ ותקופת חגי תשרי.

עוד באותו נושא לאחר דיווחים על שיגור טילים מטהרן: אזעקות הופעלו בירדן חדשות סרוגים

דבריה של שרת התחבורה מגיעים על רקע הערכות המערכת הביטחונית והדיווחים על הסלמה ישירה מול איראן, הכוללת חשש ממשי לירי טילים ואירועי לחימה נוספים מטהרן לעבר שטח ישראל. במערכת הביטחון ובמשרד התחבורה עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות בגזרה האיראנית ומקיימים הערכות מצב שוטפות, אך נכון לשעה זו התפיסה היא להמשיך בשגרת תעופה ככל הניתן.

במשרד התחבורה ובגורמי התעופה האזרחית מדגישים כי כל ההחלטות מתקבלות בתיאום מלא מול גורמי הביטחון ופיקוד העורף. לצד זאת, במשרד מבהירים כי ניהול הסיכונים מתבצע בצורה זהירה, כך שגם תחת איומים ביטחוניים ייעשה כל מאמץ לאפשר לישראלים לצאת מהארץ ולחזור אליה בבטחה.