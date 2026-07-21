אחרי ההצבעה נגד ישראל: העונש שקיבלו חברי הקונגרס הדמוקרטים

השדולה הפרו-ישראלית AIPAC נוקטת צעד חריג בעקבות ההצבעה האחרונה בקונגרס האמריקני על הסיוע לישראל.

לפי דיווחים בארצות הברית, הארגון הפסיק לאפשר גיוס תרומות עבור חברי קונגרס דמוקרטים שתמכו בביטול הסיוע הצבאי והאזרחי לישראל.

המהלך, שעליו דווח בין היתר ב"פוליטיקו", נתפס כאיתות ברור מצד אחד הגופים המשפיעים ביותר בזירה הפוליטית האמריקנית, וממחיש את המתח הגובר בין איפא"ק לבין חלקים מהמפלגה הדמוקרטית.

במהלך סוף השבוע הוסרו מאתר הארגון קישורי התרומה של קרוב ל-20 מחוקקים דמוקרטים.

באתר של איפא"ק מופיעים חברי קונגרס הנתפסים כתומכים ביחסי ארצות הברית–ישראל, והפלטפורמה מאפשרת לציבור לתרום ישירות לקמפיינים שלהם. הסרת האפשרות הזו עלולה להשפיע על יכולת גיוס הכספים של אותם מועמדים.

דוברת הארגון, דרין סוזה, מסרה כי חברי איפא"ק "מוקירים נבחרי ציבור הפועלים מתוך מחויבות ותמיכה בישראל", והביעה אכזבה ממי שבחרו לנהוג אחרת.

לפי דיווח ב"ג'ואיש אינסיידר", בעקבות השינוי רוב מוחלט של המועמדים הנהנים כיום ממערך גיוס התרומות של איפא"ק הם רפובליקנים. הנתון, כך לפי הפרסום, משקף את היחלשות הקונצנזוס הדו-מפלגתי סביב התמיכה בישראל.