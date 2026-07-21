אחרי ההצבעה נגד ישראל: העונש שקיבלו חברי הקונגרס הדמוקרטים

השדולה הפרו-ישראלית AIPAC נוקטת צעד חריג בעקבות ההצבעה האחרונה בקונגרס האמריקני על הסיוע לישראל.
לפי דיווחים בארצות הברית, הארגון הפסיק לאפשר גיוס תרומות עבור חברי קונגרס דמוקרטים שתמכו בביטול הסיוע הצבאי והאזרחי לישראל.
המהלך, שעליו דווח בין היתר ב"פוליטיקו", נתפס כאיתות ברור מצד אחד הגופים המשפיעים ביותר בזירה הפוליטית האמריקנית, וממחיש את המתח הגובר בין איפא"ק לבין חלקים מהמפלגה הדמוקרטית.
במהלך סוף השבוע הוסרו מאתר הארגון קישורי התרומה של קרוב ל-20 מחוקקים דמוקרטים.
באתר של איפא"ק מופיעים חברי קונגרס הנתפסים כתומכים ביחסי ארצות הברית–ישראל, והפלטפורמה מאפשרת לציבור לתרום ישירות לקמפיינים שלהם. הסרת האפשרות הזו עלולה להשפיע על יכולת גיוס הכספים של אותם מועמדים.
דוברת הארגון, דרין סוזה, מסרה כי חברי איפא"ק "מוקירים נבחרי ציבור הפועלים מתוך מחויבות ותמיכה בישראל", והביעה אכזבה ממי שבחרו לנהוג אחרת.
לפי דיווח ב"ג'ואיש אינסיידר", בעקבות השינוי רוב מוחלט של המועמדים הנהנים כיום ממערך גיוס התרומות של איפא"ק הם רפובליקנים. הנתון, כך לפי הפרסום, משקף את היחלשות הקונצנזוס הדו-מפלגתי סביב התמיכה בישראל.
גם פלוסי הוסרה מרשימת התומכים
אחת הדמויות הבולטות שנפגעו מהמהלך היא יו"ר בית הנבחרים לשעבר, ננסי פלוסי.
במשך שנים נחשבה פלוסי לאחת מבעלות הברית הבולטות של ישראל במפלגה הדמוקרטית, אולם לאחר שהצביעה בעד ביטול הסיוע לישראל, הסירה איפא"ק גם את הודעת ההוקרה שהופיעה בעמודה באתר הארגון.
הצעד מגיע לאחר שבשבוע שעבר תמכו 103 חברי קונגרס דמוקרטים בהצעה לבטל את הסיוע לישראל, בעוד 98 מחבריהם למפלגה התנגדו לה.
למרות התמיכה המשמעותית בקרב הדמוקרטים, ההצעה לא עברה, לאחר שכלל חברי המפלגה הרפובליקנית הצביעו נגדה.