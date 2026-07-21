מאות מטרים מתחת לאדמה: הדיווח החדש שמדאיג את ישראל

טילים איראניים ( saeediex / Shutterstoc )

ישראל העבירה לאחרונה לארצות הברית הערכת מודיעין שלפיה איראן העבירה אלפי צנטריפוגות למתחם תת-קרקעי המכונה "הר המכוש". כך דווח הלילה (שלישי) ב"וול סטריט ג'ורנל", מפי גורמים ישראלים ואמריקנים.

על פי הדיווח, העברת הציוד בוצעה לאחר מבצע "עם כלביא", שבמסגרתו הותקפו בשנה שעברה מוקדי הגרעין המרכזיים של איראן. לפי ההערכה, בטהראן ביקשו להרחיק את הציוד הרגיש ממוקדים שעלולים להיות מותקפים שוב. "הר המכוש", הממוקם בסמוך למתקן הגרעין בנתנז, נחשב במשך שנים לאחד האתרים המסתוריים ביותר בתוכנית הגרעין האיראנית. גורמי מודיעין במערב מעריכים כי המנהרות במקום נחצבו בעומק של מאות מטרים בתוך ההר, מה שמקשה מאוד על תקיפה אווירית. עד היום, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) לא ערכה ביקורות באתר, מאחר שאיראן לא הכריזה עליו כמתקן להעשרת אורניום. איראן מצידה טוענת כי מדובר במפעל לייצור ולהרכבת צנטריפוגות בלבד. עם זאת, במערב מעריכים כי למתחם עשוי להיות תפקיד רחב יותר במסגרת תוכנית הגרעין, ואף ייתכן שהוא יוכל לשמש בעתיד להעשרת אורניום.

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האם זה היעד הבא?

בכתבה צוין כי "הר המכוש" לא היה בין היעדים המרכזיים בתקיפות שביצעו ישראל וארצות הברית נגד מתקני הגרעין האיראניים. עם זאת, גורמי ביטחון סבורים כי ייתכן שהציוד שהועבר למקום נועד להבטיח את המשך פעילותה של תוכנית הגרעין גם לאחר הפגיעה במתקנים אחרים.

גורם ביטחוני ישראלי ששוחח עם העיתון אמר כי המבצעים הצבאיים שבוצעו עד כה לא השלימו את המשימה בכל הקשור ליכולת הגרעינית של איראן, וכי עדיין קיימים מוקדים המחייבים טיפול.

לצד זאת, הדגישו גורמים המעורים בנושא כי עצם העברת הצנטריפוגות אינה מעידה בהכרח שהופעל באתר מתקן העשרה חדש, וייתכן שהציוד מאוחסן שם בשלב זה לצורכי מיגון בלבד.

ברקע הפרסום התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למתחם ואמר כי "הר המכוש" עשוי להיות יעד לתקיפה אם יהיה בכך צורך. לדבריו, ארצות הברית ממשיכה לעקוב אחר ההתפתחויות באתר, שנחשב כיום לאחד המוקדים הרגישים ביותר בתוכנית הגרעין של איראן.