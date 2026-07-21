"חילול השם בינלאומי": הרבנים הספרדים נגד הרב לנדו

מזכיר אגוד חכמי המערב בארץ ישראל ורב קהילת "אוהל יצחק" בהר ברכה, הרב רפאל דלויה, פרסם מכתב חריף בעקבות דבריו של מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, נגד הציבור הדתי-לאומי ולוחמי צה"ל.

בפתח מכתבו, שכותרתו "תורה חגרי שק – שעתו הקשה של הציבור החרדי", כתב הרב דלויה כי "כאשר מנהיג רוחני בכיר מכנה את לוחמי צה"ל 'רוצחים', זו כבר אינה מחלוקת השקפתית לגיטימית. זו פגיעה אנושה בעם ישראל, במדינה ובערכי התורה עצמם". "חילול השם בינלאומי" הרב דלויה טען כי דבריו של הרב לנדו גורמים נזק כבד לתדמיתה של ישראל בעולם. לדבריו: "אין מילים שיוכלו לתאר את חילול השם הבינלאומי שנגרם בעקבות ההתבטאויות. דווקא בשם התורה בחר הרב לנדו להשתמש במילים המחזקות את הקשים שבאויבינו".

נוסח המכתב המלא ( צילום: אגוד חכמי המערב בא"י )

עוד הוסיף במכתב "כיצד נוכל להלין על גורמים עוינים המוציאים את דיבת הארץ ברחבי העולם, כאשר מי שמספק להם את הטיעונים הוא לא פחות מאשר מנהיגה הרוחני של היהדות החרדית".

איפה ההנהגה החרדית?

במכתב, מתח הרב ביקורת גם על ההנהגה החרדית, לאחר שלדבריו לא נשמעה הסתייגות מההתבטאות.

"יממה שלמה חלפה מאז חשיפת הדברים, ולא נמצא ולו נציג חרדי רשמי אחד שימצא לנכון להתנער מהם בפומבי, או לדרוש מהרב לנדו לחזור בו ולהכיר בטעותו".

בסיום מכתבו קרא הרב דלויה לצמיחתם של מנהיגים שיובילו את הציבור החרדי "בחכמה ובאחריות לאומית", כלשונו, ויפעלו לאיחוי הקרעים בעם ישראל "מתוך דרכה האמיתית של תורה ויראת שמיים".