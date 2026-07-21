לראשונה: הרב לנדו מתייחס לסערה סביבו

הרב דב לנדו ( צילום: Shlomi Cohen/Flash90 )

מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, התייחס לראשונה בכינוס רבני קהילות שנערך אתמול (ראשון) לסערה הציבורית שעוררו דבריו נגד הציבור הדתי-לאומי, וטען כי הדברים שפורסמו הוצגו באופן מעוות.

"התייחסו לדברים בעיוות" בביטאון של המגזר הליטאי - 'יתד נאמן' - התפרסמה "הבהרה" במסגרת שיחה בה התייחס הרב במרומז לסערה שעוררו דבריו ואמר כי יש להיזהר במיוחד מוויכוחים "עם אנשים אשר בחסות אמונם רודפים את התורה ולומדיה". ואמר שאנשים אלא: "אינם מסוגלים להבין ולהעמיק בהשקפתנו... וכמו שהוכח ביממה האחרונה כאשר התפרסמו דברים שאמרתי בשיחה פרטית, ובשנאת עמי הארצות התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלטת".

הרב דב לנדו בהתבטאות חריפה נגד הציבור הסרוג - צילום: בקודש פנימה הרב דב לנדו בהתבטאות חריפה נגד הציבור הסרוג | צילום: צילום: בקודש פנימה 10 10 0:00 / 0:56

דבריו של הרב לנדו מגיעים לאחר שבשיחה עם ראש ישיבת מיר, הרב אליעזר יהודה פינקל, ומשגיח הישיבה הרב בנימין פינקל, הוא תקף בחריפות את הציבור הדתי-לאומי ואמר:

"יש רשעים... והחובשי כיפות סרוגות, שלא פחות מהם"

. בהמשך אף טען כי הם "מסיתים לרצח", משום שלדבריו הם תומכים במלחמות "לא לשם הצלה, אלא לשם כבוד המדינה".