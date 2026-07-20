לא רק מעורר: היתרון הבריאותי המפתיע בשתיית קפה

חדשות טובות לחובבי הקפה: שתייה של שלוש עד חמש כוסות קפה ביום, המכילות יחד עד כ-400 מיליגרם קפאין, נחשבת בדרך כלל בטוחה לרוב המבוגרים ועשויה להיות קשורה לשיפור בבריאות הלב. כך עולה מפרסום מדעי חדש של איגוד הלב האמריקאי, שפורסם בכתב העת הרפואי Circulation.

על פי המחקרים, שתייה קבועה של קפה נקשרה לסיכון נמוך יותר למחלות לב, אי ספיקת לב, שבץ מוחי וסוכרת מסוג 2. בכמה מהמחקרים נמצא כי צריכת קפה נקשרה לירידה של כ-20 עד 30 אחוזים בסיכון לפתח סוכרת מסוג 2. עם זאת, החוקרים מבהירים כי מרבית הנתונים מבוססים על מחקרים תצפיתיים, ולכן אינם מוכיחים שהקפה עצמו הוא הגורם הישיר להגנה.

גם אופן הכנת הקפה עשוי להיות משמעותי. קפה שעובר דרך מסנן נייר וקפה נמס מכילים פחות קפסטול, חומר טבעי המצוי בפולי הקפה ועלול להעלות את רמת הכולסטרול הרע, LDL. לעומתם, אספרסו, קפה טורקי וקפה המוכן בפרנץ' פרס אינם עוברים סינון מלא ולכן עשויים להכיל יותר מהחומר.

באיגוד הלב מדגישים כי הממצאים אינם חלים על משקאות אנרגיה או על תוספי קפאין מרוכזים. מוצרים אלה עשויים להכיל כמויות גבוהות במיוחד של קפאין ונקשרו לעלייה חדה בלחץ הדם ולהפרעות בקצב הלב, גם בקרב צעירים בריאים.

התגובה לקפאין משתנה מאוד מאדם לאדם ותלויה בין היתר בגנטיקה, בגיל, בחילוף החומרים ובהרגלי השתייה. אנשים מסוימים יכולים לצרוך כמה כוסות בלי לחוש תופעות חריגות, בעוד שאחרים יסבלו מדפיקות לב, עלייה בלחץ הדם או הפרעות שינה גם לאחר כמות קטנה.

המומחים גם מציינים כי הוספת כמויות גדולות של סוכר, שמנת וסירופים עלולה לצמצם את היתרונות האפשריים של הקפה. לכן ההמלצה אינה להתחיל לשתות קפה לצורכי בריאות, אלא לצרוך אותו במתינות ובהתאם לרגישות האישית. אנשים הסובלים ממחלות לב, לחץ דם גבוה או הפרעות בקצב הלב צריכים להתייעץ עם רופא בנוגע לכמות הקפאין המתאימה להם.