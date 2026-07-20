גנב את ההצגה בבית הלבן: השעון המטורף של ראש ממשלת עיראק

ראש ממשלת עיראק לצד השעון היקר שענד ( צילום: יצרן/ Iraqi Prime Minister Media Office﻿ )

ביקורו הראשון של ראש ממשלת עיראק החדש בבית הלבן עורר עניין מדיני רב, אך בקרב חובבי שעוני היוקרה היה זה דווקא פריט קטן על פרק ידו שמשך את תשומת הלב. עלי פאלח א-זיידי הגיע לפגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כשהוא עונד שעון פטק פיליפ מדגם Grand Complications Ref. 5104P-001, ששוויו בשוק מוערך כיום בכ-750 אלף דולר.

הדגם הנדיר הוצג לראשונה בתערוכת השעונים בבזל בשנת 2006 ויוצר עד שנת 2014. פטק פיליפ מעולם לא פרסמה כמה יחידות ממנו נבנו, אך בעולם האספנות הוא נחשב לאחד משעוני הצלצול - שעון מכני שמסוגל להשמיע את השעה באמצעות צלילים, ולא רק להציג אותה במחוגים - המודרניים הנדירים ביותר של החברה. ייצורו דרש כמות גדולה של עבודה ידנית והרכבה מדויקת במיוחד, ולכן ההערכה היא שרק מספר מצומצם מאוד של שעונים כאלה יצא מהמפעל. בתוך מארז פלטינה בקוטר 43 מילימטר פועל מנגנון מכני אוטומטי מורכב במיוחד. השעון כולל מנגנון חזרה על דקות, המסוגל לצלצל את השעה לפי דרישה, לצד לוח שנה נצחי המציג את היום, התאריך, החודש, השנה המעוברת ומופעי הירח. נוסף על כך הוא מצויד בתצוגת תאריך נסוגה ובמד המראה כמה זמן נותר עד שהמנגנון יעצר.

ה-Grand Complications Ref. 5104P-001 ( צילום: יצרן )

ה-Grand Complications Ref. 5104P-001 ( צילום: יצרן )

אחד המאפיינים הבולטים של הדגם הוא לוח הספיר השקוף, החושף לעיני העונד את גלגלי השיניים, הפטישים, הקפיצים ושאר חלקי המנגנון. בעת השקתו הוא נחשב לפורץ דרך, משום שהיה אחד מדגמי ה-Grand Complications הראשונים של פטק פיליפ שבהם המנגנון הפנימי הפך לחלק מרכזי מעיצוב פני השעון.

גם מארז השעון יוצא דופן. אל תוך גוף הפלטינה שובצו בעבודת יד רכיבים מזהב ורוד מלא, בתהליך מורכב שבו כל טעות זעירה עלולה לפגוע בחלק כולו. השילוב בין הפלטינה הבהירה, הזהב המיוחד, המחוגים הכחולים ורצועת העור הכחולה מעניק לשעון מראה שקשה לטעות בו.

Grand Complications Ref. 5104P-001 ( צילום: יצרן )

א-זיידי, איש עסקים ובנקאי לשעבר, נכנס לתפקיד ראש ממשלת עיראק במאי 2026 והפך לאחד המנהיגים הצעירים בתולדות המדינה. ביקורו בוושינגטון ב-14 ביולי היה ביקורו הרשמי הראשון בארצות הברית מאז מינויו ונועד לקדם שיתוף פעולה כלכלי, השקעות במגזרי האנרגיה והעמקת היחסים בין בגדאד לוושינגטון.

מנהיגי מדינות נוהגים בדרך כלל לבחור בשעונים צנועים יחסית במהלך פגישות מדיניות רגישות. א-זיידי בחר בדרך שונה לחלוטין: שעון נדיר, שקוף ומורכב, שמחירו גבוה ממחירן של דירות יוקרה בערים רבות בעולם. בין אם הבחירה הייתה מכוונת ובין אם לא, הפטק פיליפ שעל ידו הפך לאחת התמונות הזכורות מביקור הבכורה שלו בבית הלבן.