סרטון ה-AI של נתניהו נגד איזנקוט עורר סערה: "שפל"

נתניהו ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שני) סרטון שנוצר באמצעות בינה מלאכותית נגד יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט – ועורר גל תגובות חריפות ברשתות החברתיות.

בסרטון נראה איזנקוט רץ בזרועות פתוחות לעבר אדם שלובש חולצה שעליה הכיתוב "אחדות ישראל". רגע לפני שהשניים נפגשים, איזנקוט עוקף את הדמות ורץ אל זרועותיו של יו"ר רע"ם מנסור עבאס. הסרטון נועד למתוח ביקורת על האפשרות שאיזנקוט יקים ממשלה שתישען על רע"ם. עם זאת, בקרב הגולשים היו מי שראו בדמותו של איזנקוט הרץ לחיבוק רמז צורם במיוחד, על רקע נפילת בנו גל ז"ל במלחמה.

עינב צנגאוקר כתבה כי כאשר ראתה את איזנקוט רץ בזרועות פתוחות, היא חשבה בתחילה שבצד השני יופיע בנו גל ז"ל, רץ לעבר אביו. לדבריה, חיבוק כזה היה יכול להיות רגע מרגש, אך במקום זאת קיבלה לדבריה את "מכונת ההסתה" של נתניהו.

דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו מתח גם הוא ביקורת חריפה על ראש הממשלה. "זה מעליב אותך, זה משפיל אותך, זה פוגע בך", כתב לנתניהו, וכינה את הסרטון "נוראי ומפלצתי".

בניהו פנה ישירות לראש הממשלה ושאל: "באמת הפצת את זה?", תוך שהוא מדגיש כי איזנקוט הוא אב שכול.

תגובות נוספות ברשת הגדירו את הסרטון "שפל שאין כמותו" וטענו כי מדובר ב"מכה מתחת לחגורה". אחד המגיבים, שהציג את עצמו כתומך ימין וכתומך נתניהו, כתב כי אינו מבין מדוע היה צורך בפרסום הסרטון וכי הוא "לא לעניין בכלל".

נכון לעכשיו, נתניהו לא מחק את הסרטון ולא פרסם תגובה לביקורת שהתעוררה בעקבותיו.