בהנחיית הדרג המדיני: צה"ל החל בנסיגה מדרום לבנון

צה"ל בדרום לבנון ( דובר צה"ל )

צה"ל החל היום (שני), בהנחיית הדרג המדיני, בפיילוט אזורי חדש בשם "מרחב בטוח" בדרום לבנון, בשיתוף פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית וצבא לבנון.

במסגרת הפיילוט, צוותים מצה"ל, מצבא ארצות הברית ומצבא לבנון מקיימים תיאום ותכנון לקראת המשך יישום ההסכם. צה"ל צפוי לבצע היערכות מחודשת של כוחותיו באחד מאזורי הפיילוט, כדי לאפשר לצבא לבנון לבצע את משימתו. בצה"ל הבהירו כי שינוי ההיערכות יבוצע תוך שמירה על ביטחון הכוחות, הזכות להגנה עצמית והיכולת להסיר איומים. כמו כן, התהליך הסופי טרם נקבע וטרם התקבלה החלטה על המשכו. הפיילוט יתקיים בשלושה כפרים ויהווה מבחן ליכולתו של צבא לבנון לממש את ריבונותו כגורם הרשמי היחיד המורשה להחזיק בנשק במרחב. מטרת המהלך וההסכם היא פירוז חיזבאללה מנשקו הבלתי חוקי. הפיילוט ילווה במנגנון פיקוח קפדני בהובלת ארצות הברית, שנועד לבחון את יישום ההתחייבויות בשטח. במקרה של הפרות מצד חיזבאללה, צה"ל יפעל מול תא התיאום בתיווך ארצות הברית. בצבא הדגישו כי כל הפרה של ההסכם תיענה בפעולה וכי צה"ל "יפעל בעוצמה נגד כל הפרה". לצד ההיערכות המחודשת, ישראל תישאר באזור הביטחון ככל שיידרש לצורך הגנת יישובי הצפון. בנוסף, יישמר חופש הפעולה של צה"ל להסרת איומים על הכוחות הפרוסים במרחב. שלושה כפרים כשטחי ניסוי מחלקת המדינה האמריקאית הודיעה רשמית על פתיחתו של המהלך להעברת השליטה בכפרי דרום לבנון. על פי ההודעה, הפעילות החלה באופן מיידי בשלושה כפרים: פרון, סריפא וזווטר אל-גרביה, ובמרחבים המקיפים אותם. "היום החלו פעילויות באזור הפיילוט בכפרים פרון, סריפא וזווטר אל-גרביה, בהתאם למסגרת המשולשת המוסכמת ובחסות קבוצת התיאום הצבאי למען לבנון", נמסר ממחלקת המדינה. בארצות הברית תיארו את האירוע כרגע משמעותי בתהליכים ההיסטוריים בין המדינות: "אבן דרך זו היא תוצאה ישירה של השיחות שנערכו בשבוע שעבר בין ישראל ללבנון ברומא". הפיקוד הגבוה של הצבא הלבנוני אישר את ההודעה האמריקאית והבהיר כי "היחידות הצבאיות ימשיכו לבצע את משימותיהן באזורים הדרומיים, כולל בעיירות פרון וסריפא". מצבא לבנון הוסיפו כי "במקביל, מתבצע מעקב יחד עם קבוצת התיאום הצבאי המיוחדת ללבנון כדי להתחיל את הפריסה בעיירה זווטר המערבית, לאחר נסיגת ישראל ממנה".

צבא לבנון ( crop media/shutterstock )

מבחן ליכולת הלבנונית להתמודד עם חיזבאללה

צה"ל צפוי לסגת מהמרחבים המוסכמים ולהעביר את השליטה בהם לצבא לבנון, כאשר השטחים ישמשו כאתרי ניסוי שבהם ייבחן צבא לבנון על יכולותיו להתמודד עם חיזבאללה. חשוב מכך, תיבחן מוכנות חייליו לפעול כנגד הארגון השיעי.

דובר צה"ל הבהיר בהודעה כי "צה"ל יפעל בעוצמה נגד כל הפרה של ההסכם". האזהרה מגיעה על רקע החששות שמא צבא לבנון לא יוכל או לא ירצה להתמודד עם חיזבאללה באופן אפקטיבי.

המהלך מגיע פחות מיממה אחרי הגעתו הראשונה של נשיא לבנון ג'וזף עאון לביקור רשמי בבית הלבן. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם עאון ושיבח את "מוכנותה של לבנון לנוע לעבר דרך השלום", תוך שהוא משדר אופטימיות רבה לגבי המשא ומתן.

מרקו רוביו ( Crush Rush\שאטרסטוק )

"כל עוד חיזבאללה קיים - לא יהיה שלום"

רוביו הבהיר בפגישה עם עאון את עמדת ארה"ב: "הבעיה הגדולה ביותר של לבנון כיום היא שיש תנועה פוליטית שמחזיקה גם במיליציה חמושה, שקיבלה ציוד, אימון ותמיכה כספית מאיראן - ומשתמשת בזה כדי לקדם טרור, בעיקר נגד צפון ישראל. כל עוד הבעיה הזו קיימת - לא יהיה שלום בלבנון".

מזכיר המדינה הוסיף ושאל: "איך מכניעים את חיזבאללה? מחליפים אותם בממשלה חזקה מספיק שתהיה אחראית הנשק הבלעדית של המדינה, ותוכל להציע שגשוג. ביטחון לבנון צריך להיות מופקד בידי צבא לבנון".

הנשיא עאון מצידו הפציר באמריקאים לתמוך בלבנון ובצבא הלבנוני באופן עמוק יותר מבעבר, כחלק מהסיוע במימוש פרטי ההסכם. ההסכם דורש מצבא לבנון לקחת אחריות ישירה על שטחי הפיילוט בדרום לבנון, בהם יוכיח את יכולתו ומוכנותו להתמודד עם ארגון הטרור השיעי.

ארצות הברית הבהירה כי היא מחויבת עמוקות לתהליך השיחות המשולש בין הצדדים, וכי תערוב ותסייע בהוצאה לפועל של הסכם המסגרת בין ישראל ולבנון. ההודעה האמריקאית, שפורסמה יחסית במפתיע וללא הכנה תקשורתית מוקדמת, מסמנת צעד משמעותי בדרך ליציבות אזורית.