למרות המלצת זיני: המדינה מסרבת להכריע ברישום המפלגה של מרזל ובן ארי

עם חברי 'עוצמה יהודית' מיכאל בן ארי וברוך מרזל ( יונתן זינדל/ פלאש90 )

פרסום ראשון: ראש השב"כ דוד זיני הגיש חוות דעת חדשה התומכת ברישום מפלגת "ישראל יהודית שלמה ואיתנה", אך המדינה עדיין אינה מאמצת את עמדתו וטרם קיבלה הכרעה סופית בנושא.

לידי סרוגים הגיעה בקשת הארכה שהוגשה היום (שני) לבית המשפט העליון. מהבקשה עולה כי לאחר פגישה משותפת בין נציגי השב"כ, משרד המשפטים ורשמת המפלגות, מבקשת המדינה ארכה נוספת לצורך גיבוש עמדתה. למרות שחוות הדעת המעודכנת כבר הועברה למדינה, במהלך הפגישה התבקש השב"כ למסור השלמות נוספות. לאחר קבלתן ביקשה המדינה מבית המשפט להאריך עד 26 ביולי את המועד להגשת עמדתה הסופית. הפרשה מעוררת עניין גם במערכת הפוליטית. אם מפלגת "ישראל יהודית שלמה ואיתנה" תאושר לרישום, היא עשויה לשמש בעתיד פלטפורמה להתמודדות בבחירות עבור אנשי ימין, ובראשם ברוך מרזל. גם שמו של מיכאל בן ארי הוזכר בהקשר זה, אף שכיום הוא פועל במסגרת משותפת עם משה פייגלין. בשלב זה לא התקבלה החלטה על התמודדות במסגרת המפלגה, והמערכת הפוליטית עוד עשויה להשתנות עד הבחירות.

דוד זיני ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

כזכור, בסרוגים נחשף כי לאחר כניסתו לתפקיד הורה זיני לבחון מחדש את חוות הדעת שהוכנה בתקופת ראש השב"כ הקודם, רונן בר. זיני הסתייג מהקביעה שלפיה קיימת תשתית מספקת למניעת רישום המפלגה, והורה להכין חוות דעת מעודכנת.

כעת מתברר כי חוות הדעת החדשה תומכת ברישום המפלגה. למרות זאת, המדינה טרם אימצה את מסקנתה וביקשה לקבל מהשב"כ השלמות נוספות לפני שתגבש את עמדתה.

עו"ד יצחק בם, המייצג את מייסד המפלגה יחזקאל חסון, התנגד לבקשת הארכה. לדבריו, לא ברור מדוע נדרשה פגישה נוספת עם נציגי השב"כ לאחר שכבר הוגשה חוות דעת מעודכנת התומכת ברישום.

בם תהה אם חוות הדעת החדשה לא תאמה את עמדת גורמי משרד המשפטים, ולכן התבקש השב"כ להוסיף לה השלמות. מדובר בטענה שהעלה עורך הדין בתגובתו, ולא בקביעה של בית המשפט.

לדבריו, בקשת הרישום הוגשה לפני יותר משנתיים, אך ההכרעה ממשיכה להתעכב. בם הבהיר כי הוא מתנגד למתן ארכה נוספת ודורש לקבל החלטה בבקשת הרישום.

כעת יידרש בית המשפט העליון להחליט אם להעניק למדינה ארכה עד 26 ביולי, או לחייב את רשמת המפלגות לגבש החלטה על בסיס חוות הדעת והחומרים שכבר הועברו.