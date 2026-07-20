בן גביר באולטימום לנתניהו: בלי זה – לא ניכנס לממשלה הבאה

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, שיגר היום (שני) מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, ובו הציב תנאי סף להצטרפות מפלגתו לממשלה הבאה: הדחת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, מיד לאחר הקמת הממשלה.

במכתב, שכותרתו "תנאי סף לכניסת עוצמה יהודית לממשלה הבאה – הדחת היועצת המשפטית לממשלה מתפקידה", טען בן גביר כי כבר בראשית כהונת הממשלה הנוכחית הוא פנה לנתניהו וביקש ממנו לפעול להדחתה.

לדברי בן גביר, נתניהו השיב לו אז כי הוא "שר צעיר" וכי "לא כך עובדים הדברים". כעת, עם סיום הקדנציה, טוען יו"ר עוצמה יהודית כי התנהלותה של בהרב־מיארה במהלך השנים הוכיחה, לשיטתו, כי היה צורך להדיחה כבר אז.

בן גביר האשים את היועמ"שית בכך שפעלה נגד מדיניות הממשלה וניסתה להכשיל מהלכים שקידמה. הוא טען עוד כי הפעילה את המחלקה לחקירות שוטרים נגד בכירים, ובהם נציב שב"ס רב־גונדר קובי יעקובי וקצין המשטרה נצ"מ אבישי מועלם.

בנוסף טען השר כי בהרב־מיארה ניסתה לסכל את מינויים של האלופים דוד זיני ורומן גופמן לתפקידי ראש השב"כ וראש המוסד. מדובר בטענות שהעלה בן גביר במכתבו, ולא בקביעות שהוכרעו בהליך משפטי.

בהמשך התייחס בן גביר לניסיון להביא להדחתו מתפקיד השר לביטחון לאומי באמצעות עתירה לבג"ץ. לטענתו, המהלך בוצע ללא חקירה בעניינו וללא הגשת כתב אישום נגדו.