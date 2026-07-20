סקר מנדטים: איזנקוט עוקף את נתניהו; הקואליציה רק עם 51

סקר מנדטים חדש שפורסם היום (שני) בחדשות 12 מציג קרב צמוד בצמרת, כאשר מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הופכת למפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד בראשות בנימין נתניהו ניצב במקום השני עם 23 מנדטים.
במקום השלישי נמצאת מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט, שמקבלת 15 מנדטים. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן זוכים ל־11 מנדטים, וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מקבלת תשעה.
בגזרת המפלגות הדתיות והחרדיות נרשם שוויון משולש: ש"ס בראשות אריה דרעי, יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף ועוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר מקבלות שמונה מנדטים כל אחת.
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עוברת את אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים. מדובר במפלגה הקטנה ביותר שנכנסת לכנסת על פי תוצאות הסקר.
חד"ש־תע"ל בראשות יוסף ג'בארין ואחמד טיבי זוכה לחמישה מנדטים, וכך גם רע"ם בראשות מנסור עבאס. שתי המפלגות הערביות מחזיקות יחד בעשרה מנדטים.
מתחת לאחוז החסימה נמצאת מפלגת הבית הציוני־המילואימניקים בראשות חילי טרופר ויועז הנדל, שמקבלת 2.7%. בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה זוכה ל־1.7%, ואילו כחול לבן בראשות בני גנץ מקבלת 1.3% בלבד.
בתמונת הגושים, מפלגות האופוזיציה – ישר!, ביחד, הדמוקרטים וישראל ביתנו – מגיעות יחד ל־59 מנדטים, שניים פחות מהרוב הדרוש להקמת ממשלה ללא המפלגות הערביות.
גוש הקואליציה, הכולל את הליכוד, ש"ס, יהדות התורה, עוצמה יהודית והציונות הדתית, מקבל 51 מנדטים. בצירוף עשרת המנדטים של המפלגות הערביות, כלל המפלגות שאינן בגוש הקואליציה מגיעות ל־69 מנדטים
חחחח תמשיכו לחלום ולהריץ את בנט