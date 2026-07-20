סקר מנדטים: איזנקוט עוקף את נתניהו; הקואליציה רק עם 51

נתניהו נזכר לשים קו לחרדים ( יונתן זינדל/פלאש90 )

סקר מנדטים חדש שפורסם היום (שני) בחדשות 12 מציג קרב צמוד בצמרת, כאשר מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הופכת למפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד בראשות בנימין נתניהו ניצב במקום השני עם 23 מנדטים.