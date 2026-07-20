לאחר ההפסד בגמר המונדיאל: מסי בתגובה ראשונה 

ליאו מסי התייחס היום (שני) לראשונה להפסדה של ארגנטינה לספרד בגמר המונדיאל ולאובדן התואר, בפוסט שפרסם בחשבונו. קפטן הנבחרת הארגנטינאית כתב על האכזבה הגדולה, אך ביקש גם להדגיש את הדרך שעברה נבחרתו.

"הכאב גדול מאוד וייקח זמן עד שהפצע הזה ייסגר", כתב מסי בפתח דבריו. לצד תחושת ההחמצה, הוא ציין כי הוא לוקח עמו גם את הרגעים הטובים ואת המשחקים שחוותה ארגנטינה לאורך הטורניר.

מסי התייחס למאמץ שהשקיעו השחקנים ולתמיכה שקיבלו מהקהל הארגנטינאי. לדבריו, השילוב בין עבודת הנבחרת, ההקרבה של השחקנים והתמיכה של מדינה שלמה הוביל את ארגנטינה פעם נוספת למעמד הבכיר ביותר בכדורגל העולמי.

קפטן הנבחרת הודה כי מיד לאחר ההפסד קשה להעריך את גודל ההישג, אך הזכיר כי ארגנטינה העפילה לשני גמרי מונדיאל רצופים – הישג המעיד על מקומה בצמרת הכדורגל העולמי.

בהמשך הודה מסי לאוהדים על התמיכה שקיבל לאחר המשחק ועל ההודעות הרבות שנשלחו אליו. הוא כתב כי הנבחרת הצליחה פעם נוספת לאחד את אזרחי ארגנטינה סביב תחושת גאווה משותפת.