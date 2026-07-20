לאחר דיווחים על שיגור טילים מטהרן: אזעקות הופעלו בירדן 

יירוט ( אייל מרגולין, פלאש 90 )

אזעקות הופעלו הערב (שני) בבירת ירדן, רבת עמון, ובערים הסמוכות לה – כך דווח היום (שני). ההתרעות נשמעו לאחר שבקרב גורמי אופוזיציה איראניים הופצו דיווחים על שיגור טילים מאזור טהרן, אך בשלב זה אין אישור רשמי לדיווחים.

האירוע מגיע יממה לאחר ששגרירות ארצות הברית בירדן הודיעה כי הרשויות פינו את נמל התעופה הבין־לאומי ואת הנמל הימי בעקבה, בעקבות מה שהוגדר כ"איום ממוקד ואמין".

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בהודעה שפורסמה אתמול קראה השגרירות לאזרחים האמריקאים להתרחק משני האתרים: "אנו ממליצים בחום לכל האזרחים האמריקאים להימנע מלהגיע לנמל התעופה או לנמל הימי".

בהמשך אותו היום הודיע דובר צה"ל כי בעקבות שיגורים שבוצעו לעבר ירדן, שוגרו מספר מיירטים כדי לשלול אפשרות של נפילת רסיסים בשטח ישראל.

במהלך האירוע זוהו שברי מיירט שנפלו בשטח פתוח סמוך לעיר אילת. בצה"ל מסרו כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. התרעות לא הופעלו בעיר, בהתאם למדיניות פיקוד העורף, ולא פורסם שינוי בהנחיות לתושבים.

כעת, לאחר הפינוי בעקבה והאירוע סמוך לאילת, הופעלו אזעקות גם באזור רבת עמון. לפי שעה לא נמסר מה גרם להפעלת ההתרעות, אם בוצעו יירוטים או אם זוהו נפילות בשטח ירדן