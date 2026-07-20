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בריטניה בעוצר דיגיטלי: רשתות חברתיות ייחסמו אחרי חצות

הממשלה הבריטית מתכננת להפעיל כברירת מחדל "עוצר דיגיטלי" לבני 16 ו-17, שיגביל את הגישה לרשתות החברתיות בין חצות לשש בבוקר | במקביל יושבתו תכונות ממכרות כמו גלילה אינסופית והפעלה אוטומטית של סרטונים, אך בני הנוער יוכלו לבטל בעצמם את ההגבלות

21:13
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שימוש בפלאפון בשעות הלילה (צילום: Shutterstock )

ממשלת בריטניה הכריזה על תוכנית חדשה שנועדה לצמצם את השימוש הלילי המופרז של בני נוער ברשתות החברתיות. לפי ההצעה, חשבונות של משתמשים בני 16 ו-17 יוגדרו באופן אוטומטי כך שהגישה לאפליקציות תיחסם בין השעות 00:00 ל-06:00.

לצד העוצר הלילי מתכננת הממשלה לחייב את הפלטפורמות לכבות כברירת מחדל מנגנונים המעודדים שימוש ממושך, ובהם גלילה אינסופית, הפעלה אוטומטית של סרטונים והתראות מסוימות.

שרת הטכנולוגיה הבריטית ליז קנדל אמרה כי המטרה היא לסייע לצעירים לישון טוב יותר, להתרכז בלימודים ולבלות זמן רב יותר עם בני משפחה וחברים. הממשלה צפויה לדרוש מחברות הטכנולוגיה גם להפעיל מערכות אמינות לבדיקת גיל המשתמשים.

עם זאת, התוכנית מעוררת ביקורת. ההגבלה לא תהיה מוחלטת, ובני הנוער יוכלו לשנות את ההגדרות ולבטל את החסימה ומשכך מתנגדים טוענים כי מאחר שבני הנוער יוכלו לבטל את העוצר בקלות, ספק אם הוא ישנה בפועל את הרגלי השימוש. גם פעילים להגנת ילדים ברשת הזהירו כי הגבלות שעות לבדן אינן מטפלות בעיצוב הממכר של הפלטפורמות ובתכנים המזיקים המופיעים בהן.

המהלך הנוכחי מצטרף לתוכנית רחבה יותר של בריטניה להגביל את הגישה לרשתות חברתיות לילדים מתחת לגיל 16. החקיקה הדרושה צפויה לעבור בפרלמנט עד סוף 2026, וההגבלות עשויות להיכנס לתוקף במהלך אביב 2027.

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