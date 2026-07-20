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חדשות פוליטי מדיני

הציונות הדתית במתקפה: פני איזנקוט כפני הדמוקרטים

מפלגת הציונות הדתית הגיבה לתוצאות הפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, בהם שורה של אנשי מחאה וגורמי שמאל עמוק זכו למקומות בכירים, והודיעו כי כך בדיוק תיראה ממשל איזנקוט

20:57
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יאיר גולן ((צילום: יונתן זינדל / פלאש90))

מפלגת הציונות הדתית הגיבה לראשונה אל תוצאות הפריימריז במפלגת הדמוקרטים, וטענה כי פני מפלגת השמאל העמוק תחת יאיר גולן, הם בדיוק פניה של כל ממשלה עתידית שגדי איזנקוט יעמוד בראשה.

מהמפלגה נקבע בתוקף: "אלה פניה של ממשלת אייזנקוט הבאה".

הם המשיכו ותיארו: "שר הביטחון יאיר גולן שהודיע שיסגור את מכינת עלי וקרא למתיישבים ״תתי אדם״. נעמה לזימי שביום שישי האחרון הודיעה שתקדם ״פינוי התנחלויות״ כחלק מהסדרים עתידיים, ואיתה יאיא פינק שגייס כספים לחווארה ותולה צווי פינוי ביישובים החדשים".

"יחד איתם ניצבים מובילי הסרבנות עמרי גונן ונמרוד שפר, וכולם יחד ירכיבו את הממשלה הבאה", תקשיבו להם, הם מתכוונים למה שהם אומרים".

רבים מנבחרי הפריימריז של מפלגת הדמוקרטים לקחו חלק מוביל בפעולות המחאה נגד הממשלה והרפורמה המשפטית בשנים האחרונות, ביניהם גם כאלה שקראו לאי ציות לממשלה, מרי אזרחה ואי התייצבות לשירות צבאי ומילואים.

בנוסף לגורמים שהודיעו כל כוונותיהם הישירות לסגור ערוצי תקשורת, ולפטר בעלי תפקידים שעד לאחרונה תוארו כ'שומרי סף".

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