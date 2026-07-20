הציונות הדתית במתקפה: פני איזנקוט כפני הדמוקרטים

יאיר גולן ( (צילום: יונתן זינדל / פלאש90) )

מפלגת הציונות הדתית הגיבה לראשונה אל תוצאות הפריימריז במפלגת הדמוקרטים, וטענה כי פני מפלגת השמאל העמוק תחת יאיר גולן, הם בדיוק פניה של כל ממשלה עתידית שגדי איזנקוט יעמוד בראשה.