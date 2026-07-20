האיחוד האירופי מטיל קנס של 550 מיליון אירו על AliExpress

האיחוד האירופי החריף השבוע את האכיפה נגד ענקיות המסחר המקוון, כאשר הנציבות האירופית הטילה קנס חסר תקדים של 550 מיליון אירו על פלטפורמת AliExpress, שבבעלות קבוצת עליבאבא. מדובר בקנס הגבוה ביותר שהוטל עד כה במסגרת חוק השירותים הדיגיטליים (DSA), שנועד להסדיר את פעילותן של פלטפורמות אינטרנט גדולות ולהגן על צרכנים באירופה.

על פי ממצאי החקירה, AliExpress כשלה באופן שיטתי בזיהוי, מניעה והסרה של מוצרים בלתי חוקיים – בהם זיופים, צעצועים מסוכנים ומוצרי קוסמטיקה העלולים לסכן את בריאות הציבור. בנציבות ציינו כי החברה לא העריכה כראוי את הסיכונים, הסתמכה על מדדים חלקיים בלבד ולא הקצתה כוח אדם מספק לפיקוח אפקטיבי.

עוד עלה כי מנגנוני הבקרה של הפלטפורמה היו קלים לעקיפה. סוחרים הצליחו להעלות מוצרים תחת קטגוריות שגויות כדי להתחמק מדרישות רגולטוריות מחמירות יותר, בעוד שמערכת "אימות המותגים" שנועדה למנוע זיופים נמצאה בלתי יעילה וחסרה במשאבים.

הקנס הנוכחי מצטרף לשורת צעדי אכיפה הולכים ומחריפים מצד האיחוד האירופי. קדמו לו קנסות של 120 מיליון אירו לרשת X בגין הפרות שקיפות, ו-200 מיליון אירו לפלטפורמת Temu בשל כשלים דומים בהערכת סיכונים. עם זאת, הקנס על AliExpress יותר מכפיל את השיא הקודם ומאותת על מדיניות תקיפה יותר מצד הרגולטור האירופי.

החקירה נגד AliExpress החלה כבר במרץ 2024. במהלך 2025 הסכימה החברה לשורה של התחייבויות בנושאי שקיפות פרסום, גישה לנתונים עבור חוקרים ואימות סוחרים - אך לפי הנציבות, לא הצליחה לטפל בליקויים המרכזיים במנגנוני הבקרה והאכיפה.

AliExpress נדרשת כעת להגיש עד 20 באוקטובר 2026 תוכנית פעולה מפורטת לתיקון ההפרות. לאחר בחינתה, עשויה הנציבות לקבוע לוח זמנים מחייב ליישום. אי-עמידה בדרישות עלולה להוביל לקנסות נוספים.

בחברה הגיבו כי הקנס "אינו מידתי" וציינו כי הם בוחנים את כלל האפשרויות המשפטיות, כולל ערעור. נכון לעכשיו, הפלטפורמה ממשיכה לפעול באירופה, שם נרשמו לה כ-193 מיליון משתמשים בשנה האחרונה.