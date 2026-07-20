דרמה באירופה: החוק שהולך לטלטל את תעשיית האופנה העולמית

האיחוד האירופי ממשיך להדק את הפיקוח על תעשיית האופנה: החל מאתמול - ה-19 ביולי - נכנס לתוקף איסור גורף על השמדת בגדים, נעליים ואביזרים שלא נמכרו. מדובר בצעד משמעותי במסגרת מדיניות הכלכלה המעגלית של האיחוד, שנועדה לצמצם בזבוז משאבים ולהפחית פגיעה סביבתית.

לפי התקנות החדשות, חברות גדולות - המעסיקות מעל 250 עובדים ומציגות מחזור שנתי של יותר מ-50 מיליון אירו - אינן רשאיות עוד להשמיד מלאים עודפים. במקום זאת, הן מחויבות למצוא פתרונות חלופיים כמו מכירה בהנחות, הפצה בשווקים אחרים, תרומה לארגונים, או שיפוץ והכנה לשימוש חוזר.

האיסור אינו מוחלט וחברות יוכלו להשמיד מוצרים במקרים חריגים בלבד, למשל כאשר מדובר בפריטים פגומים, מסוכנים לשימוש, מזויפים או כאלה שנדחו לאחר ניסיון תרומה מתועד. עם זאת, כל שימוש בחריגים מחייב תיעוד מלא ודיווח שנתי, כאשר הרשויות במדינות האיחוד יפקחו על האכיפה ויוכלו להטיל קנסות במקרה של הפרות.

המהלך מכוון ישירות לשתי תופעות מרכזיות בענף: ייצור היתר של רשתות האופנה המהירה, לצד פרקטיקות של מותגי יוקרה שנהגו להשמיד מלאים כדי לשמור על בלעדיות ומחירים גבוהים. לפי הערכות הנציבות האירופית, בין 4% ל-9% מהטקסטיל שלא נמכר באירופה מגיעים מדי שנה להטמנה או שריפה.

הרגולציה מבוססת על תקנות ה-ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation), שנכנסו לתוקף כבר ביולי 2024. בפברואר 2026 נקבעו הכללים המפורטים ליישום, במטרה לאפשר לחברות זמן היערכות. החל מפברואר 2027 יידרשו החברות גם לדיווח בפורמט אחיד על היקף המוצרים שלא נמכרו ואופן הטיפול בהם.

בעתיד צפויה הרחבת החובות גם לחברות בינוניות, שייכנסו למסגרת הרגולציה ביולי 2030, בעוד עסקים קטנים ומיקרו יישארו מחוץ לתחולת החוק.

באיחוד האירופי מדגישים כי המהלך נועד "למנוע בזבוז של מוצרים יקרי ערך ושל המשאבים שנדרשו לייצורם" - אך עבור תעשיית האופנה, מדובר בשינוי עומק שעשוי להשפיע על מודלים עסקיים, ניהול מלאים ואסטרטגיות שיווק ברחבי העולם.