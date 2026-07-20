אביו של ראש השב"כ זיני השתתף בכנס של מפלגת נעם

מנהיגה הרוחני של מפלגת נעם ונשיא ישיבת הר המור, הרב צבי ישראל טאו, כינס בהתראה קצרה יותר ממאה רבני ערים ויישובים, ראשי ישיבות ומנהיגי קהילות לכנס חירום לקראת מערכת הבחירות הקרובה.

במהלך הכינוס הוצגה למשתתפים תוכנית הקמפיין של נעם לבחירות, לצד סקירה על מטרותיו ועל ההיערכות של המפלגה. בנעם הסבירו כי הקמפיין יתמקד בשמירה על גוש הימין, במאבק על ערכי החינוך היהודי ובהגנה על זהותה היהודית של המדינה.

את הכינוס פתח הרב דוד גיאמי, ראש תנועת התשובה "השיבנו", שהתייחס לתמיכה שהוא מזהה בציבור. "אני רק באתי להשמיע לכם קולות מהשטח. עם ישראל צמא לנעם גדולה ומשפיעה", אמר.

הרב טאו בירך את יו"ר נעם, ח"כ אבי מעוז, ואמר כי פעילותו משפיעה "על הלבבות והנשמות". לדבריו, "לא במקרה מתגלים באבי כוחות שלא הכרנו, והוא יגדיל את הפעילות".