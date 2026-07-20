אביו של ראש השב"כ זיני השתתף בכנס של מפלגת נעם

מנהיגה הרוחני של מפלגת נעם ונשיא ישיבת הר המור, הרב צבי ישראל טאו, כינס בהתראה קצרה יותר ממאה רבני ערים ויישובים, ראשי ישיבות ומנהיגי קהילות לכנס חירום לקראת מערכת הבחירות הקרובה.
במהלך הכינוס הוצגה למשתתפים תוכנית הקמפיין של נעם לבחירות, לצד סקירה על מטרותיו ועל ההיערכות של המפלגה. בנעם הסבירו כי הקמפיין יתמקד בשמירה על גוש הימין, במאבק על ערכי החינוך היהודי ובהגנה על זהותה היהודית של המדינה.
את הכינוס פתח הרב דוד גיאמי, ראש תנועת התשובה "השיבנו", שהתייחס לתמיכה שהוא מזהה בציבור. "אני רק באתי להשמיע לכם קולות מהשטח. עם ישראל צמא לנעם גדולה ומשפיעה", אמר.
הרב טאו בירך את יו"ר נעם, ח"כ אבי מעוז, ואמר כי פעילותו משפיעה "על הלבבות והנשמות". לדבריו, "לא במקרה מתגלים באבי כוחות שלא הכרנו, והוא יגדיל את הפעילות".
עוד הוסיף הרב טאו כי אנשים רבים מביעים רצון להצטרף לפעילות לקראת הבחירות: "הרבה אנשים, מתוך זיק פנימי, מרגישים רצון להשתתף ולפעול. ה' יראה לנו ברכות, ישועות ונפלאות בקרוב. חזק ואמץ".
מעוז הציג בכינוס את הנושאים שיעמדו במרכז הקמפיין ואמר: "בבחירות האלו נעם מתחדשת". לדבריו, בעוד המערכת הפוליטית עסקה בנושאים אחרים, תחום החינוך הוזנח ואל המערכת חדרו "רוחות זרות".
יו"ר נעם טען כי הוא מקבל פניות רבות מאנשי הציבור הממלכתי המבקשים את התערבותו במערכת החינוך. "יש כאן מאבק על טהרת הקודש ועל תלמודי התורה הלאומיים, שהם המקופחים ביותר", אמר.
ראש ישיבת הר המור, הרב עמיאל שטרנברג, קרא במהלך הכינוס לאחדות בציבור. בדבריו אמר כי האומה כואבת מהמחלוקות וכי יש להתכנס "כאיש אחד בלב אחד".
בכינוס השתתפו גם הרב עודד וולנסקי, הרב יגאל קמינצקי, הרב יוסף זיני, אביו של ראש השב"כ דוד זיני, ורבנים נוספים, שהעניקו את ברכת הדרך לקמפיין הבחירות של נעם.
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