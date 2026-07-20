לבן, שחור או פשתן: מה כדאי ללבוש כדי להישאר קרירים בקיץ?

בגדים בצבעים שונים ( צילום: Shutterstock )

בימי הקיץ החמים נהוג להמליץ על בגדים לבנים, קלים ורחבים, אך המדע מלמד כי הבחירה הנכונה מורכבת יותר. בגדים בהירים אכן מחזירים חלק גדול יותר מקרינת השמש, בעוד שבגדים כהים נוטים לספוג חום. עם זאת, גם בגד שחור ורחב עשוי להיות נוח בחום, משום שהמרווח בינו לבין העור מאפשר לאוויר לזרום ולסלק חלק מהחום - יותר מאשר בגד לבן צמוד.

אחד הגורמים החשובים ביותר הוא גזרת הבגד. בגדים רפויים ודקים מאפשרים תנועה של אוויר סביב הגוף ומסייעים לזיעה להתאדות. לעומת זאת, בד צמוד עלול להידבק לעור, במיוחד בתנאי לחות, ולהקשות על מנגנון הקירור הטבעי של הגוף. גם סוג הבד משנה. כותנה ופשתן נחשבים נעימים ומתאימים לשימוש יומיומי, אך כותנה שסופגת זיעה רבה עלולה להישאר רטובה וכבדה. בזמן פעילות גופנית, דווקא בדים סינתטיים המיועדים לנידוף לחות עשויים להתייבש מהר יותר ולהיות יעילים יותר. בשמש ישירה מומלץ לשלב בגדים ארוכים, קלים ובהירים, המגנים גם מפני קרינה. המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) ממליצים בעת חום קיצוני ללבוש בגדים רחבים, קלי משקל ובהירים, לצד שתייה מרובה, שימוש במסנן קרינה והפחתת פעילות בשעות החמות. המסקנה היא שאין בד או צבע אחד שמתאים לכל מצב. ביום רגיל עדיף לבחור בגדים דקים, מאווררים ורחבים, ואילו בזמן פעילות ספורטיבית כדאי להעדיף בגד שמנדף זיעה ומתייבש במהירות.