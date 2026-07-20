במקום גיוס לצה"ל: התוכנית החדשה לחרדים נחשפת

לאחר שהכנסת יצאה לפגרה מבלי שהסדירה את חוק הגיוס, שר הביטחון ישראל כ"ץ וצה"ל מקדמים חלופה שתאפשר להרחיב את מספר החרדים שיתגייסו לשירות האזרחי במקום לצה"ל. כך פרסם היום (שני) ינון שלום יתח.

כיום, בהיעדר חוק גיוס ובהתאם להוראת היועצת המשפטית לממשלה, קיימת מגבלה של 1,000 חרדים שיוכלו להתגייס לשירות האזרחי בכל שנה. המתגייסים למסלול זה יבצעו שירות אזרחי ולא יתגייסו לצה"ל.

במהלך סיור שקיים במרכז הלוגיסטי הארצי של זק"א, הודיע שר הביטחון כי הוא מקדם, בתיאום עם צה"ל ומנהלת השירות האזרחי, את הגדלת המכסה השנתית של המתגייסים החרדים לשירות האזרחי.

המהלך מגיע לאחר שהכנסת סיימה את עבודתה מבלי להעביר חוק שיסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות ואת חובת הגיוס לציבור החרדי. הרחבת השירות האזרחי מוצגת כחלופה שתאפשר להגדיל את מספר המשרתים, גם ללא הסדרה מלאה של חוק הגיוס.

עם זאת, שאלת המשך הפעלתם של מסלולי השירות האזרחי כבר מונחת לפתחו של בית המשפט העליון. היועצת המשפטית לממשלה הבהירה בעבר כי מדובר במסלולים שעוקפים את חובת הגיוס לצה"ל.

המדינה נדרשת להשיב לבית המשפט העליון עד 30 ביולי ולהסביר מדוע התוכנית לא תופסק. במקביל להליך המשפטי, שר הביטחון פועל להרחבת המכסה הקיימת, במהלך שעשוי לאפשר לאלפי חרדים נוספים להשתלב בשירות אזרחי במקום בשירות צבאי.