גל גדות, הכוכבת הישראלית הגדולה בהוליווד, מצאה את עצמה במרכז סערה תקשורתית - הפעם ללא כל אשמה מצידה. תמונה מזויפה שנוצרה בטכנולוגיית בינה מלאכותית, והציגה אותה לובשת את חולצתו של כוכב נבחרת ספרד לאמין יאמל, עוררה גל זעם בקרב גולשים ישראלים שחשבו שמדובר בפוסט אמיתי.

התמונה המזויפה הועלתה בעמוד פיקטיבי שנשא את שמה של גדות, והציגה אותה כשהיא לובשת את מדי נבחרת ספרד עם חולצתו של יאמל - שחקן שהתבטא לא פעם בעמדות פרו-פלסטיניות ונגד ישראל. הפרט הזה הצית את הסערה והוביל לגל תגובות זועמות מצד ישראלים שלא הבחינו שמדובר בתמונה מזויפת.

"עוכרת ישראל" - הגולשים יצאו בזעם

הטוקבקים הזועמים לא איחרו לבוא. "עוכרת ישראל", "כרגיל בוחרת את הצד הלא נכון", ו-"מכל נבחרת ספרד לא מצאת חולצה של שחקן אחר? את יודעת שהוא נגדך?" - אלו רק חלק מהתגובות הקשות שהוטחו בכוכבת. עוקבים נוספים תהו בכעס: "איך זה שאת תמיד לא בצד הנכון?".

המציאות היא שגדות לא פרסמה דבר, והתמונה כולה הייתה מזויפת מלכתחילה. אך בעידן שבו טכנולוגיות בינה מלאכותית מתקדמות יוצרות תמונות משכנעות במיוחד, רבים נפלו בפח והאמינו שמדובר בפוסט אמיתי של השחקנית.

האם נאלצה להתערב

מי שלא יכלה לעמוד מנגד מול ההכפשות הייתה אירית גדות, אמה של גל. האם הדאגנית נכנסה בעצמה לפוסט המדובר והגיבה בתגובה קצרה וברורה: "Fake photo" - תמונה מזויפת.

המקרה מצטרף לשורה של אירועים דומים בהם דמויות ציבור נאלצות להתמודד עם תוכן מזויף שנוצר בעזרת בינה מלאכותית. כידוע, גדות תמכה בנציג ישראל לאירוויזיון נועם בתן בשיחת עידוד מרגשת לפני הגמר, ושיתפה את סיפור סבה ניצול השואה לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה.