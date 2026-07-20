בלי מקום להתחבא: 5 מחבלים חוסלו בלב הרצועה

צה"ל ממשיך להכות בארגוני הטרור בחיסול ממוקד ומדויק במערב ח'אן יונס, כלי טיס של חיל האוויר תקף רכב שבו נסעו שלושה מחבלים. התקיפה הגיעה בעקבות מידע מודיעיני מדויק, והתוצאה הייתה ברורה – המחבלים שנסעו ברכב חוסלו במקום, במה שנראה כעוד מכה לכוחות הטרור באזור הדרום.

במקביל, גם בצפון הרצועה הכוחות לא נותנים למחבלים מנוח. בתוך ג'באליה, פעילי טרור חשבו שהם בטוחים בתוך בית החולים "אל-ימן א-סעיד", אך הכוחות סגרו עליהם מעגל. במהלך פשיטה ממוקדת לקומה הראשונה במבנה, חוסלו שני מחבלים שניסו למצוא שם מקלט. הפעילות הזו ממחישה שוב את הניצול הציני של בתי חולים על ידי החמאס, ואת הנחישות של צה"ל להגיע אליהם בכל נקודה.