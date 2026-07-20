טראמפ נגד ממדאני: "נתניהו לא ייעצר בשום אופן"

הנשיא דונלד טראמפ נעמד לצד ראש הממשלה נתניהו, ויצא בעוצמה נגד דבריו של ראש העיר האנטי-ישראלי זוהראן ממדאני, שהודיע על כוונתו לפעול למעצרו של ראש הממשלה נתניהו במידה ויגיע אל העיר ניו יורק לרגל עצרת האו"ם.

הסערה הבינלאומית החלה לפני ימים ספורים, אז התראיין ראש העיר המוסלמי והאנטי-ישראלי ממדאני, והודיע כי בכוונתו להורות על מעצרו של נתניהו במידה ויגיע לעיר "בהתאם לצווים הבינלאומיים של בית הדין הפלילי בהאג".

דבריו של ממדאני יצרו סערה משמעותית, גררו תגובות זועמות מרבים מרחבי הקשת הפוליטית, ואף גררו את זעמו של ראש הממשלה נתניהו שקרא לממדאני "להתעסק בנזק שהוא גורם לעיר ניו יורק" ולא להסיט את צרותיו כנגד ראש הממשלה של המדינה היהודית.

כעת גם הנשיא טראמפ נכנס לקלחת ויצא בזעם נגד דבריו של ממדאני: "בנימין נתניהו לא ייעצר, בשום צורה או דרך, בזמן שהותו בארצות הברית של אמריקה".

טראמפ המשיך ושיבח את נתניהו: " הוא נלחם נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, אשר הרגה לאחרונה 52,000 מפגינים חפים מפשע, ובילתה את 47 השנים האחרונות בהריגת חיילים אמריקאים ואחרים.".

והפנה את זעמו גם כלפי המשטר בטהראן: "היחידים שצריכים להיעצר הם האנשים שהובילו את איראן לסחרור חסר תקדים זה של מוות והרס, דבר שנשיאים קודמים היו צריכים לטפל בו כבר לפני שנים!"