טראמפ באיום נפיץ: "נתתי את הפקודה, איראן תשלם"

הנשיא טראמפ פרסם פוסט חריף במיוחד ברשתות החברתיות בו הודיע על פקודה להפעלת כוח עוצמתית נגד איראן וגביית מחיר אדיר על פעולות נגד הכוחות האמריקניים באזור.

ההודעה פורסמה ברשת החברתית Truth Social בבעלותו של הנשיא, בהצהרה המאיימת תיאר טראמפ: "כל פעם שאיראן תהרוג חיילים אמריקניים, היא תשלם על ההרג עשרות מונים".

טראמפ המשיך והודיע: "העברתי את הפקודה הישירה הזו לשר המלחמה פיט הגסת' וגם לראש המטות המשולבים של צבא ארה"ב, דניאל קיין, ולכל אחד ממפקדי הצבא".

ההודעה הנפיצה, ויש לאמר, החריגה בנוף יחס לפעולותיו המפויסות יחסית של הנשיא כלפי איראן מאז ההגעה בין הצדדים אל מזכר ההבנות שמאז התפרק, אך היא לא מפתיעה, ומגיעה בעקבות הריגתם של שני חיילים אמריקניים במתקפת טילים איראנית בירדן, פעולה שללא ספק העלתה את זעמו של טראמפ.