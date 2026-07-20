אחרי גל הפרישות: מועמד חדש במפלגת הציונות הדתית

מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים, צפוי לעשות את צעדיו הראשונים בזירה הפוליטית המפלגתית הרשמית ונערך להתמודדות במסגרת הבחירות הפנימיות של מפלגת הציונות הדתית, כך מפרסם הערב (שני) כתב הכנסת של ערוץ i24NEWS, עמיאל ירחי.
רחמים נחשב לאורך השנים למקורב מאוד לשר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ'. מקורות פוליטיים בתוך מפלגת הציונות הדתית מסרו כי מאחורי הקלעים סביבתו הקרובה של רחמים כבר החלה לפעול באופן אקטיבי לקראת המהלך, ואנשיו מחתימים בימים אלו חברי מרכז מפלגה על טפסי התמודדות רשמיים מטעמו כדי להבטיח את כניסתו למרוץ.
עומר רחמים מונה לתפקיד מנכ"ל מועצת יש"ע לאחר שורת תפקידים ציבוריים, ובהם שימוש כיועץ בכיר לסמוטריץ' במשרדי הממשלה השונים. כעת, נראה שהוא מבקש לתרגם את השפעתו מאחורי הקלעים ובתחום ההתיישבות למושב רשמי במשכן הכנסת.
מטעמו של מנכ"ל מועצת יש"ע עומר רחמים טרם נמסרה תגובה בנושא.ארצית
בצלאל סמוטריץ׳, בזמן שהבית שלי בצפון נחרב אתם עסוקים בלקמבן משרות לחברים שלכם בירושלים הממוזגת!