אחרי גל הפרישות: מועמד חדש במפלגת הציונות הדתית

סמוטריץ' ( חיים גולדברג/פלאש90 )

מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים, צפוי לעשות את צעדיו הראשונים בזירה הפוליטית המפלגתית הרשמית ונערך להתמודדות במסגרת הבחירות הפנימיות של מפלגת הציונות הדתית, כך מפרסם הערב (שני) כתב הכנסת של ערוץ i24NEWS, עמיאל ירחי.