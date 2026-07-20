הפיקוד הגבוה של הצבא הלבנוני פרסם אישור רשמי להודעת מחלקת המדינה האמריקאית שפורסמה מוקדם יותר, אשר הודיעה על פתיחה מיידית בהעברת שטחי הפיילוט בשלושה כפרים בדרום לבנון לידי צבא המדינה, לאחר נסיגה רשמית של צה"ל, אותה תיארו ככזו שצפויה לצאת לפועל באופן מיידי.
על פי ההודעה האמריקאית, הפעילות צפויה לצאת לפועל באופן מיידי בשלושה כפרים: פרון, סריפא וזווטר אל-גרביה ובמרחבים המקיפים אותם.
מצבא לבנון נמסר: "היחידות הצבאיות ימשיכו לבצע את משימותיהן באזורים הדרומיים, כולל בעיירות פרון וסריפא".
"במקביל, מתבצע מעקב יחד עם קבוצת התיאום הצבאי המיוחדת ללבנון כדי להתחיל את הפריסה בעיירה זווטר המערבית, לאחר נסיגת ישראל ממנה".
טעות נוראה והכל בגלל חלומותיו של הבוגדן המטורלל שככ רוצה שיגידו לו תודה, עושה שלום בינלאומי 💩🇺🇸💩