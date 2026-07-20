צבא לבנון מאשר: ממתינים לנסיגה ישראלית מהשטח

צבא לבנון ( crop media/shutterstock )

הפיקוד הגבוה של הצבא הלבנוני פרסם אישור רשמי להודעת מחלקת המדינה האמריקאית שפורסמה מוקדם יותר, אשר הודיעה על פתיחה מיידית בהעברת שטחי הפיילוט בשלושה כפרים בדרום לבנון לידי צבא המדינה, לאחר נסיגה רשמית של צה"ל, אותה תיארו ככזו שצפויה לצאת לפועל באופן מיידי.