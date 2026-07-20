יו"ר בית הדין של הליכוד מגיב לטענות נגד נתניהו

ריאיון לתוכנית "אחת בצהריים" ברדיו "קול ברמה", בהגשת נתן משי ואבי גדלוביץ', הסביר קליינר כי הקושי המרכזי נעוץ במועד שנקבע לבחירות הפנימיות. לדבריו, אם הפריימריז יידחו בשל הסלמה ביטחונית, ייתכן שלא יהיה אפשר לקבוע עבורם מועד חלופי לפני הבחירות לכנסת.

קליינר אמר: "יש לי בעיה עם התאריך, עם לוחות הזמנים, כי הפריימריז נקבעו לתאריך שאם הם נדחים, כבר אין לאן לדחות אותם, אלא אם כן משנים את לוחות הזמנים של הכנסת".

בעקבות דבריו תהו המגישים אם יש מי שמבקש להוביל מראש למצב שבו לא ניתן יהיה לקיים את הפריימריז, וכך לחזור לרעיון של ועדה מסדרת. במהלך השיחה נטען כי נתניהו תמך בעבר באפשרות הזאת, ובהמשך הוצג המהלך כ"בלון ניסוי" שנועד להשיג שריונים.

קליינר לא אימץ את הניתוח באופן חד־משמעי, אך גם לא דחה אותו. "אני נהניתי לשמוע את הניתוח שלכם, והתשובה שלי היא אולי, אולי", אמר.

כשנשאל למה בדיוק התכוון, השיב: "אולי יש אנשים, לא יודע מי, שהיו רוצים להגיע לוועדת מינויים בדרך הטבע – שאי אפשר לעשות. כשכל האפשרויות האחרות ייפלו, אז תישאר הדרך של ועדת מינויים".

אחד המגישים שאל אם הכוונה היא לאפשרות של מלחמה ביום הפריימריז. קליינר לא השיב ישירות לתרחיש, אך הדגיש כי בית הדין יעשה כל שביכולתו כדי להבטיח שהבחירות הפנימיות אכן יתקיימו.

"בית הדין הצהיר שיעשה הכול שביכולתו כדי שיהיו פריימריז, כי אנחנו חושבים שזו נשמת אפה של הדמוקרטיה", אמר. לדבריו, הבחירות הפנימיות הן אחד המאפיינים שמבדילים את הליכוד ממפלגות אחרות ותורמות לכך שהוא יישאר "מפלגת העם" ומפלגת השלטון.

בסיום נשאל קליינר על ההכרעה שהתקבלה בוועדת החוקה, שלפיה תתאפשר הקמת ועדה מסדרת אם המצב הביטחוני ימנע את עריכת הפריימריז. קליינר הביע התנגדות נחרצת ואמר: "אני נגד כל אפשרות. המילה 'ועדה מסדרת' מעוררת לי נוגדנים".