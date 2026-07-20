( תומר ניוברג / פלאש90 )

מפלגת "הדמוקרטים" פרסמה הערב (שני) את התוצאות הרשמיות של הבחירות המקדימות (הפריימריז) לרשימת המפלגה לקראת הבחירות לכנסת ה-26. יום הבחירות התאפיין בהסתערות חריגה של המתפקדים על הקלפיות, כאשר מעל 90,000 בני אדם הצביעו לאורך היום במערכת המקוונת ובנקודות ההצבעה ברחבי הארץ – נתון המשקף שיעור הצבעה גבוה במיוחד של קרוב ל-90% מכלל בעלי זכות הבחירה.