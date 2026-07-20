מפלגת "הדמוקרטים" פרסמה הערב (שני) את התוצאות הרשמיות של הבחירות המקדימות (הפריימריז) לרשימת המפלגה לקראת הבחירות לכנסת ה-26. יום הבחירות התאפיין בהסתערות חריגה של המתפקדים על הקלפיות, כאשר מעל 90,000 בני אדם הצביעו לאורך היום במערכת המקוונת ובנקודות ההצבעה ברחבי הארץ – נתון המשקף שיעור הצבעה גבוה במיוחד של קרוב ל-90% מכלל בעלי זכות הבחירה.
במקום הראשון ניצב יו"ר המפלגה, סגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן. מיד אחריו בצמרת הרשימה התברגו חברי הכנסת המכהנים נעמה לזימי וגלעד קריב, שזכו לאמון רחב מהמתפקדים. את החמישייה הראשונה סוגרות חברת הכנסת אפרת רייטן ופעיל הציבור יאיא פינק.
בהמשך העשירייה הראשונה ניתן למצוא ייצוג בולט לנציגי מרצ לשעבר ולפעילי מחאה בולטים: חברת הכנסת לשעבר גבי לסקי הגיעה למקום השישי, אחריה עמרי רונן, וחברת הכנסת לשעבר מיכל רוזין במקום השמיני. את העשירייה הראשונה נועלים ממובילי מחאת קפלן משה רדמן וסומיה בשיר.
להלן רשימת 19 המקומות הראשונים שנבחרו
- יאיר גולן.
- נעמה לזימי.
- גלעד קריב.
- אפרת רייטן.
- יאיא פינק.
- גבי לסקי.
- עמרי רונן.
- מיכל רוזין.
- משה רדמן.
- סומיה בשיר.
- נמרוד שפר.
- מורן זר קצנשטיין.
- אבי דבוש.
- אמילי מואטי.
- תומר אביטל.
- נאוה רוזיליו.
- רם שפע.
- עלי סלאלחה.
- רתם סיון.
יום הבחירות המתוח לווה בקרבות שטח יצרים בין מחנות המועמדים השונים, וכן בדרמה משפטית מחוץ לכותלי המפלגה, לאחר שערוץ 14 הגיש עתירה דחופה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בטענה כי המפלגה מנעה מצוותיו לסקר את אירוע הכרזת התוצאות.
כזכור, לקראת ההצבעה עורר איש התקשורת אמנון לוי סערה ברשתות החברתיות כשפירסם את "השמיניה המומלצת" שלו, שכללה בין היתר את חברי הכנסת נעמה לזימי וגלעד קריב, לצד קריאה פומבית למצביעים שלא לתמוך במועמד נאור נרקיס (שנותר מחוץ לצמרת), אותו כינה "פרובוקטור בשקל".
פעם הליכוד ייצג עם שלם והיום ביבי מייצג רק חוקי השתמטות וקומבינות על הגב שלנו!!!