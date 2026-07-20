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חדשות צבא ובטחון

דובר צה"ל: עדכון חשוב ליממה הקרובה

במסגרת הפעילות תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב וכלי שיט, ויישמעו קולות ירי והדי פיצוצים. בצבא מבהירים: "התרגיל תוכנן מראש"

19:20
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(דובר צה"ל)

דובר צה"ל מעדכן הערב (שני) כי מחר בשעות הבוקר יתקיים תרגיל צבאי מתוכנן במרחב חוף זיקים. התרגיל נועד לשמירה על כשרות מבצעית של הכוחות הלוחמים בגזרה.

במהלך שעות התרגיל תורגש תנועה ערה במיוחד של כוחות הביטחון, כלי רכב צבאיים וכלי שיט של זרוע הים במרחב החוף והים. כמו כן, תושבי האזור והסביבה צפויים לשמוע קולות ירי מגוונים והדי פיצוצים כחלק מהתרגול המבצעי בשטח.

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בצבא מבקשים להרגיע את הציבור ומדגישים כי הפעילות המתוכננת היא חלק בלתי נפרד מתוכנית האימונים השנתית שנקבעה מראש לשנת 2026, וכי אין כל חשש לאירוע ביטחוני באזור.

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