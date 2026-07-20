דובר צה"ל: עדכון חשוב ליממה הקרובה

( דובר צה"ל )

דובר צה"ל מעדכן הערב (שני) כי מחר בשעות הבוקר יתקיים תרגיל צבאי מתוכנן במרחב חוף זיקים. התרגיל נועד לשמירה על כשרות מבצעית של הכוחות הלוחמים בגזרה. במהלך שעות התרגיל תורגש תנועה ערה במיוחד של כוחות הביטחון, כלי רכב צבאיים וכלי שיט של זרוע הים במרחב החוף והים. כמו כן, תושבי האזור והסביבה צפויים לשמוע קולות ירי מגוונים והדי פיצוצים כחלק מהתרגול המבצעי בשטח.

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בצבא מבקשים להרגיע את הציבור ומדגישים כי הפעילות המתוכננת היא חלק בלתי נפרד מתוכנית האימונים השנתית שנקבעה מראש לשנת 2026, וכי אין כל חשש לאירוע ביטחוני באזור.