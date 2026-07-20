הותר לפרסום: חוסל מחבל שחדר לעוטף עזה

צה"ל ושירות הביטחון הכללי חיסלו בסוף השבוע במרכז רצועת עזה את טאהר אחמד סאלם עבד אלואחד, מחבל מארגון הטרור גא"פ (הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני), אשר לקח חלק פעיל והוביל מעשי זוועה במהלך מתקפת הפתע הרצחנית ב-7 באוקטובר.

על פי הודעת הצבא, במהלך הטבח פשט עבד אלואחד למתחם מסיבת הנובה ברעים, ואף פיקד מקרוב על חטיפתה של ענבר הימן ז"ל לרצועת עזה, שם נרצחה בשבי.

בתוך כך, הותר לפרסום כי בתקיפה ממוקדת נוספת שהוציאו לפועל כוחות הביטחון בהכוונת שב"כ במרכז הרצועה, חוסל מחבל גא"פ בכיר נוסף – צאלח צבחי צאלח קטראוי. מחקירת מערכת הביטחון עולה כי במהלך חודשי המלחמה פעל קטראוי במרץ כדי לקדם מתווי טרור מורכבים נגד כוחות צה"ל, תוך שהוא מתמקד באופן ספציפי במרחב מרכזי חלוקת הסיוע ההומניטרי (GHF) בדרום רצועת עזה.

בצבא הדגישו כי פעילותו של קטראוי בוצעה תוך סיכון מכוון של תושבי הרצועה ותוך ניצול ציני ומחפיר של המאמצים ההומניטריים הבינלאומיים המיועדים לאוכלוסייה האזרחית.

מדוברות צה"ל נמסר כי בתקופה האחרונה ניסו שני המחבלים שחוסלו לקדם באופן אקטיבי מתווי טרור מגוונים בטווח הזמן המיידי, אשר כוונו ישירות נגד כוחות הצבא הפועלים בשטח ונגד אזרחי מדינת ישראל. עוד הובהר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים וממוקמים במרחב בהתאם להסכמים המבצעיים, וימשיכו לפעול בנחישות בכל עת להסרת כל איום מיידי על ביטחון המדינה.