זעם בסביבת נתניהו: דברי הרב לנדו לא פורסמו במקרה

זעם בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות פרסום הסרטון והתמלול משיחתו של הרב דב לנדו. גורמים בסביבתו מתחו היום (שני) ביקורת חריפה על עצם ההחלטה של דוברות בית הרב להפיץ את הדברים באופן רשמי לכלי התקשורת.

לדברי הגורמים, הביקורת אינה מופנית רק כלפי תוכן הדברים, אלא גם כלפי הדרך שבה הובאו לידיעת הציבור. "זו לא הייתה הקלטה שהודלפה במקרה. מישהו מדוברות בית הרב ישב, ערך, תמלל, צירף סרטון והפיץ אותו לכלי התקשורת. זו הייתה החלטה מודעת", אמרו.

בסביבת נתניהו טענו כי הסרטון פורסם בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר ראש הממשלה מתמודד עם ביקורת ציבורית ופוליטית בעקבות המהלכים שקידם למען הציבור החרדי.

לדבריהם, נתניהו משלם מחיר כבד מול הציבור הכללי, משרתי המילואים והציונות הדתית בשל מאמציו לשמור על השותפות עם ההנהגה החרדית. למרות זאת, לטענתם, מבית הרב הופץ סרטון שמעמיק את הקרע ופוגע בציבור הנושא בנטל השירות הצבאי.

הגורמים הפנו גם לכך שבמהלך השיחה הגדיר הרב לנדו את דבריו כ"הערה צדדית". לדבריהם, דווקא בשל כך קשה להבין מדוע הוחלט לכלול את הקטע בסרטון הרשמי ולהפיצו לתקשורת. "אם זו הייתה הערת אגב, אפשר היה להשאיר אותה בחדר", אמרו.

עוד טענו: "אי אפשר מצד אחד לדרוש מראש הממשלה לעמוד כחומה בצורה עבור הציבור החרדי בכל משבר, ומצד שני להפיץ באופן יזום מסרים שפוגעים בלוחמי צה"ל ובציונות הדתית ומעמיקים את הקרע".

מוקדם יותר פרסם נתניהו גינוי חריף לדברי הרב לנדו: "אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית".

ראש הממשלה הוסיף כי לוחמי צה"ל, דתיים, חילונים וחרדים, עוזבים את בתיהם ואת משפחותיהם ומסכנים את חייהם כדי להגן על המדינה. לדבריו, הם ראויים להערכה, להכרת הטוב ולגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, לרבות עולם התורה.

גם יועץ ראש הממשלה, יונתן אוריך, הצטרף לביקורת וכתב: "לא לדבר סרה בלוחמי צה"ל. לא אולי, לא ליד, לא בגלל, לא בכלל. יש לנו אפס סובלנות לכך". בהמשך ציטט את דברי המשנה במסכת אבות: "חכמים, היזהרו בדבריכם".

בבית הרב דחו את הטענות ומסרו ל'סרוגים': "מדובר בטקסט שלא נועד כלל לפרסום ויצא בטעות על ידי תלמיד. אין כאן שום כוונת זדון או רצון לפגוע בציבור כזה או אחר. מי שיקשיב לדברים במלואם יראה בבירור שהרב עוסק בדיון הלכתי הנוגע לפעילות המדינה במלחמה שאינה מלחמת קיום, ולא ביחס לחיילי צה"ל, חלילה."