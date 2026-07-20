מנתניהו לליברמן: אשת הליכוד מצטרפת למפלגת ישראל ביתנו

ליברמן ( יונתן זינדל / פלאש90 )

תנועת הליכוד מאבדת דמות שטח דומיננטית לטובת האופוזיציה: בילי רובין, אשת נדל"ן מוכרת וקבלנית הביצוע היחידה הפועלת כיום בישראל, הודיעה על עזיבת המפלגה לאחר יותר משני עשורים של פעילות פוליטית ענפה, ועל הצטרפותה הרשמית למפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן.

רובין, שכיהנה לאורך השנים כחברה במועצת סניף הליכוד ברמת אביב, מחזיקה בלמעלה מ-17 שנות ניסיון בענף הנדל"ן, שבמהלכן ניהלה פרויקטים הנדסיים מורכבים וצברה היכרות עמוקה עם החסמים המבניים והבירוקרטיה המכבידה בענף הבנייה. לצד פעילותה בשוק הנדל"ן, היא משמשת כשותפה ובעלים בחברה טכנולוגית מתקדמת העוסקת בגילוי קרינה רדיואקטיבית. "אחרי 23 שנה כחברת ליכוד פעילה וכחברה במועצת סניפי הליכוד, החלטתי לעזוב את הליכוד ולהצטרף ל ישראל ביתנו ", מסרה רובין בהודעה רשמית שפרסמה הערב, ונימקה את הבחירה במעבר הפוליטי המפתיע: "מדינת ישראל זקוקה למנהיג ישר, חזק ומנוסה, ואביגדור ליברמן הוא האיש הנכון להוביל אותה. הוא עומד במילתו, מקבל החלטות באומץ ומחבר בין אנשים".

( ישראל ביתנו )

בהמשך דבריה התייחסה רובין לאג'נדה המקצועית שהיא מתכוונת לקדם במסגרת ביתה הפוליטי החדש, מתוך כוונה לטפל במשבר הדיור המתמשך. "אני מביאה איתי יותר מ-17 שנות ניסיון בענף הבנייה והיכרות עמוקה עם החסמים הבירוקרטיים שמייקרים את הדירות ומקשים על הקבלנים, העובדים ורוכשי הדירות", הסבירה.

את הצהרתה חתמה רובין בדגש על עקרונות השוויון בנטל והתגמול לחיילי צה"ל, ערכים המזוהים עם מפלגתו של ליברמן: "יחד עם ליברמן וישראל ביתנו נפעל להגדלת היצע הדיור ולמתן עדיפות אמיתית למשרתים ולמי שתורמים למדינה. החיבור שלי עם ישראל ביתנו נובע מההבנה כי מי שנותן למדינה צריך לקבל ממנה".