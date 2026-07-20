אבל בכדורגל האנגלי: קווין קיגן הלך לעולמו בגיל 75

אבל כבד ירד היום (שני) על הכדורגל האנגלי, עם ההודעה על מותו של קווין קיגן בגיל 75, לאחר מאבק במחלת הסרטן.

בחודש ינואר האחרון הודיעה משפחתו של קיגן כי הוא אובחן כחולה בסרטן בשלב 4 והחל לקבל טיפולים. בתחילת חודש יוני הוא עוד השתתף באירוע בניוקאסל וסיפר כי הוא מגיב היטב לטיפול, אך היום נמסר כי הלך לעולמו.

קיגן נחשב לאחד הכדורגלנים האנגלים הגדולים והמעוטרים ביותר בכל הזמנים. במהלך קריירת המשחק שלו רשם כמעט 750 הופעות במדי הקבוצות שבהן שיחק וזכה בשורה ארוכה של תארים.

את הישגיו הגדולים באנגליה רשם במדי ליברפול, עמה זכה שלוש פעמים באליפות אנגליה. בנוסף, הוא הניף עם הקבוצה את גביע אירופה לאלופות, את הגביע האנגלי ושני גביעי אופ"א.

בשנת 1977 עבר קיגן להמבורג הגרמנית והמשיך להציג יכולת יוצאת דופן. הוא הוביל את הקבוצה לזכייה באליפות הבונדסליגה ובמקביל זכה פעמיים ברציפות בכדור הזהב, בשנים 1978 ו־1979. הישגים אלה ביססו את מעמדו כאחד השחקנים הטובים בעולם באותה תקופה.

גם בנבחרת אנגליה היה קיגן דמות מרכזית. הוא רשם עשרות הופעות במדים הלאומיים ואף ענד את סרט הקפטן.

לאחר פרישתו ממשחק פתח בקריירת אימון. בשנת 1992 קיבל את ניוקאסל כשהייתה בסכנת ירידה, הוביל אותה לעלייה לפרמיירליג ובהמשך הפך אותה לאחת הקבוצות הבולטות והאטרקטיביות באנגליה.

בהמשך אימן קיגן גם את נבחרת אנגליה ואת מנצ'סטר סיטי. עבור אוהדי הכדורגל הוא ייזכר כאחד מגדולי השחקנים האנגלים וכמאמן שהחזיר את ניוקאסל לצמרת.