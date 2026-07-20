השירות המטאורולוגי בעדכון חשוב: מעל 44 מעלות 

מזג האוויר הקיצוני שליווה אותנו לאורך היום (שני) הגיע לשיאים חדשים. השירות המטאורולוגי מעדכן באופן רשמי כי היום הנוכחי נרשם כיום החם ביותר במדינת ישראל בשנה האחרונה, עם טמפרטורות חריגות שנמדדו בעיקר באזורי הדרום והעמקים.

על פי נתוני השירות המטאורולוגי, לאורך אזור דרום ים המלח, הערבה ועד לעיר אילת נרשמו במהלך שעות היום טמפרטורות הגבוהות בהרבה מ-40 מעלות צלזיוס. שיא החום הקיצוני נרשם בתחנת המדידה בסדום, שם הראו המדדים בשעות הצהריים טמפרטורה מטורפת של 44.7 מעלות.

מדובר בנתון הרשמי הגבוה ביותר שנמדד בישראל מאז גל החום ההיסטורי שפקד את האזור באוגוסט אשתקד (15.8.25).

באשר להמשך השבוע, המטאורולוגים מעריכים כי צפויה לנו הקלה קלה בלבד, שלא תימשך זמן רב. ביומיים הקרובים תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ברחבי הארץ, אך מגמת ההתחממות תחזור במלוא עוזה כבר ביום חמישי. לקראת סוף השבוע יחזור להיות חם מהרגיל לעונה, כאשר לאורך רצועת החוף ישררו תנאי לחות כבדים במיוחד שיובילו לעומסי חום גבוהים מאוד.