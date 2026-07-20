דרמה בארה"ב: מטען נפץ הופעל במטה ה-FBI בניו יורק

המטה המרכזי של ארגון החקירות הלאומי של ארצות הברית, ה-FBI, הותקף לפני זמן קצר על ידי מטען נפץ מאולתר שהוצת ונשתל בצמוד אל המבנה, האירוע החריג אפילו נתפס בעדשות המצלמה.

רגעי הפעלת המטען - צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית רגעי הפעלת המטען | צילום: צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית 10 10 0:00 / 2:03

התיעוד החריג, שהופך כעת לויראלי ברשתות החברתיות, מציג את הרגעים מיד עם תחילתו של האירוע, בו המטען שהוטמן ככל הנראה זמן קצר קודם לכן מתחיל לעלות באש ותוך רגעים מתחיל לפזר עשן סמיך ולבעור באינטנסיביות רבה. כוחות ה-FBI במקום פעלו והגיבו לאירוע במהירות, והצליחו לנטרל את האירוע תוך דקות בודדות, בעקבות מה שהם מתארים כ'הכנה חובבנית' של מטען הנפץ, שתוכנן על פי החשד לגרום לנזק משמעותי בהרבה ואף להרג אנשי FBI.

החשוד בהפעלת המטען ( צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )

גורמים ב-FBI הודיעו כי נעצר חשוד אחד בזירה וכי נבדקים כעת קשרים לקבוצות או ארגוניים, ונבחנים מה המניעים האפשריים להתקפה על הארגון, אשר בניגוד לגופים כמו ICE (משטרת ההגירה הפדרלית) לא נחשבים לארגונים שנויים במחלוקת פוליטית.

על פי גופי תקשורת אמריקאים, נמצאו גם על החשוד שנעצר בזירה שני רובים מסוגים שונים, זיקוקים וחומרי בערה כימיקליים.

רבים כבר החלו להפנות אצבע מאשימה אל ראש העיר הקיצוני של העיר, זוהראן ממדאני, אשר מדבר רבות על הצורך לפרק גופי אכיפה וגופי שיטור.