הנקודה האדומה: ביבי הפסיד וטראמפ ניצח?!  

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים, בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"תראו כמה כדורגל חזק מהכל:

ראש הממשלה נתניהו נמצא במצב לחימה בלבנון ובמקביל במסע בחירות, אבל יש לו זמן להצטלם עם שגריר ארגנטינה בארץ, לנגוח כדור בראש(ממשלה) ולבחור בארגנטינה כמנצחת בגמר המונדיאל.

נתניהו הימר על ארגנטינה- והפסיד!

ביבי הפסיד! ביבי הפסיד! ביבי הפסיד!

טוב, רק בהימור על הגמר אבל בטח יש כאלה שנהנו לשמוע "ביבי הפסיד" בלי קשר למציאות. אבל אולי זה אומר שביבי לא יכול לבחור נבחרת מנצחת? יכול להיות, תראו איך הוא מתחמק מפריימריז לקביעת הרכב הליכוד לכנסת הבאה.

אבל עזבו את ביבי- מה תגידו על טראמפ?

יש לך מלחמה עם איראן ואתה הולך למשחק כדורגל! ועוד נשאר עד הסוף כדי לחלק מדליות ולהצטלם עם נבחרת ספרד והגביע כאילו הוא השוער והגביע זה פרס נובל לשלום..

העיקר שהוא לא היה צריך להעניק פרס לנבחרת איראן. זה היה יותר מדי.

אז זהו? אין יותר בעיות בעולם ביבי וטראמפ?! רק כדורגל יש לכם בראש?

אולי תשאלו את מסי איך גורמים לכל העולם לאהוב אתכם.

ככה לא תפסידו במשחק החשוב באמת!"

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!