דיווח ראשוני: מרפסת קרסה על מסעדה בירושלים; חשש ללכודים

כוחות גדולים של משטרה, כבאיות וצוותי רפואה דוהרים לעבר רחוב קק"ל בשכונת רחביה שבירושלים, בעקבות דיווח ראשוני ומדאיג על קריסת מרפסת.

על פי הדיווחים הראשוניים מהזירה, מרפסת של מבנה מגורים קסה ישירות על מסעדה הפועלת ברחוב. בשל אופי האירוע והשעה, קיים חשש כבד להימצאותם של לכודים או נפגעים תחת ההריסות במתחם המסעדה.

לוחמי האש וצוותי היחידות המיוחדות לחילוץ של כבאות והצלה ירושלים נערכים לביצוע סריקות מהירות לאיתור לכודים ולפינוי ההריסות. במקביל, כוחות המשטרה סוגרים את הזירה ומבקשים מהציבור ומעוברי האורח שלא להתקרב לאזור כדי לאפשר לרכבי החירום גישה מהירה.