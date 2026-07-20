נתניהו השיב: זה מצבי הבריאותי באמת

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאחרונה למצבו הבריאותי במהלך ריאיון בפודאקסט עם אבי שושן, לאחר שנשאל ישירות על הפרסומים שהופצו בעניינו. נתניהו השיב כי מצבו מצוין וסיפר על שגרת חייו.

בתחילת השיחה החמיא שושן לראש הממשלה על מראהו ואמר לו: "אתה נראה מצוין". נתניהו השיב: "ברוך השם, בלי עין הרע".

המראיין התייחס לטענות שפורסמו בערוץ 13 בנוגע למצבו הבריאותי של נתניהו ואמר: "אני רואה אותך, אני רואה בחור מה זה במלוא מרצו וכוחו".

נתניהו ניצל את הדברים כדי לתקוף את כלי התקשורת ואמר: "כן, אמרת נכון. יש ערוצי התעמולה עם איזו מציאות פיקטיבית, ויש את המציאות. אתה רואה את המציאות".

בהמשך נשאל ראש הממשלה באופן ישיר אם שלומו טוב, והשיב: "מצוין". כששושן ביקש לוודא כי בריאותו תקינה, נתניהו ענה בחיוב ופירט על שגרת היום שלו: "מתאמן, ישן, אוכל. הייתי רוצה לישון קצת יותר, אבל בסך הכול זה בסדר".

השיחה קיבלה לאחר מכן אופי אישי וקליל יותר. שושן סיפר לנתניהו כי מהשיחה ביניהם התרשם שהוא "מאוד נחמד", בניגוד לדימוי הציבורי שנוצר לו.

נתניהו השיב כי הוא נתקל לא פעם בתגובות דומות מצד אנשים שפוגשים אותו ואת רעייתו שרה: "אנשים אומרים לי כשהם נפגשים איתי או עם שרה: 'רגע, זה כל כך שונה מהדימוי שבטלוויזיה או בערוצים'. אני אומר: 'ודאי, זו האמת'".

שושן הוסיף כי נתניהו מתגלה בשיחה כ"סחבק", ואמר כי הציבור אינו רגיל לדמיין אותו באופן הזה. ראש הממשלה השיב לו בהומור ושאל כיצד בדיוק מצופה ממנו להתנהג.