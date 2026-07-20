ערוץ 14 בהודעה חריגה

ערוץ 14 הגיש היום (שני) עתירה דחופה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד מפלגת "הדמוקרטים". בעתירה מבקש הערוץ להוציא צו עשה זמני שיחייב את המפלגה לאפשר לצוותי השידור שלו להיכנס ולסקר את אירוע הכרזת תוצאות הפריימריז המתוכנן להתקיים הערב.

לטענת אנשי הערוץ, מדובר באפליה מכוונת ופסולה, שכן מפלגת הדמוקרטים אישרה את כניסתם של כלל ערוצי הטלוויזיה ואמצעי התקשורת הארציים והבינלאומיים, ואף אפשרה להם להקים עמדות שידור ייעודיות במתחם, בעוד שערוץ 14 הוא כלי התקשורת היחיד שהוחרג ונאסרה עליו הכניסה. בעתירה מודגש כי התנהלות זו פוגעת באופן אנוש בחופש העיתונות, בחופש הביטוי ובזכותם של מאות אלפי הצופים לקבל דיווח ישיר מהשטח.

כדי לבסס את הדרישה המשפטית, הסתמכו בערוץ 14 על תקדים משפטי משנת 2022 שניתן בבית המשפט העליון בעתירה קודמת שהתנהלה בין הצדדים. לפי פסק הדין ההוא, מפלגה פוליטית מוגדרת כגוף דו-מהותי, וככזו היא כפופה לעקרונות של שוויון והגינות ואינה רשאית למנוע באופן סלקטיבי מכלי תקשורת גישה לאירועים בעלי אופי ציבורי מובהק.

בשל לוח הזמנים הצפוף והעובדה שתוצאות הבחירות הפנימיות צפויות להתפרסם כבר בשעות הקרובות, ביקשו נציגי הערוץ מבית המשפט לקבל החלטה מיידית שתורה על מתן אישורי כניסה והצבת עמדת שידור בתנאים זהים לחלוטין לאלו שקיבלו שאר גופי התקשורת.

מערוץ 14 נמסר בתגובה חריפה לאירועים: "החלטת מפלגת ‘הדמוקרטים’ למנוע מגוף תקשורת לסקר אירוע חדשותי היא פגיעה חמורה בחופש העיתונות, המחזירה אותנו לתקופות חשוכות. צר לנו כי יתר כלי התקשורת בוחרים לשתף פעולה עם ההתנהלות הזו. מי ששותק היום, לא יוכל להתלונן מחר כאשר הוא יהיה זה שיוחרם".