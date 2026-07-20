הסלמה באיראן: ארה"ב תוקפת בעומק, ספינות בוערות בהורמוז

כדור השלג שהוא ההסלמה בין ארצות הברית ואיראן ממשיך להתגלגל, ולצמוח כל הדרך לעימות חזיתי מחודש בקנה מידה מלא בין הצדדים. האיראנים הוציאו לפועל לפני זמן קצר מתקפה על ספינות שניסו לחצות את מצרי הורמוז, לפחות אחת מהספינות נפגעה קשות ובוערת בלב ים, האופוזיציה האיראנית מדווחת במקביל על תקיפות עומק בלב איראן על ידי מטוסים אמריקאים.

על פי גורמים איראניים, המתקפה יצאה לפועל על ידי משמרות המהפכה בהוראה מבכירים בארגון, המתקפה שככל הנראה עשתה שימוש בטילי כתף ורחפנים מתאבדים מגיעה על פי אותם בכירים בעקבות החזרת המצור האמריקאי על איראן והודיעו כי יפעילו כעת דוקטרינה של "מצור תמורת מצור".

אלמנט נוסף של המתקפה שצוין הוא כי מדובר בספינה המופעלת על ידי ערב הסעודית, עליה לפני זמן קצר הכריזו החות'ים, שלוחי האיראניים, מצור כולל.