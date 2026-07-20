ארה"ב מודיעה: צה"ל יפתח בנסיגה בדרום לבנון

מחלקת המדינה האמריקאית, המקבילה אל משרד החוץ, הודיעה על תחילתו של הפיילוט המדיני המשותף, עליו הסכימו ישראל, לבנון וארצות הברית במסגרת המו"מ המשולש בין המדינות.

צה"ל יתחיל בנסיגה משטחים בדרום לבנון ויעביר את השליטה בהם אל צבא לבנון, כך על פי ההודעה האמריקאית.

ממחלקת המדינה נמסר במסגרת ההודעה הרשמית: "היום החלו פעילויות באזור הפיילוט בכפרים פרון, סריפא וזווטר אל-גרביה, בהתאם למסגרת המשולשת המוסכמת ובחסות קבוצת התיאום הצבאי למען לבנון".

בארצות הברית ציינו את האירוע כרגע משמעותי במה שתיארו כתהליכים היסטוריים בין המדינות: "אבן דרך זו היא תוצאה ישירה של השיחות שנערכו בשבוע שעבר בין ישראל ללבנון ברומא. ארצות הברית תמשיך לעבוד מקרוב עם שני הצדדים כדי להביא ליישום מוצלח של המסגרת"

ההודעה, שפורסמה יחסית במפתיע וללא הכנה תקשורתית מוקדמת, מגיעה פחות מיממה אחרי הגעתו הראשונה של נשיא לבנון ג'וזף עאון לביקור רשמי בבית הלבן.

צה"ל צפוי לסגת מהמרחבים המוסכמים ולהעביר את השליטה בהם אל דרום לבנון, כאתרי ניסוי בהם ייבחן צבא לבנון על יכולותיו להתמודד עם חיזבאללה, אך חשוב מכך, מוכנות חייליו לפעול כנגד הארגון כאשר הדבר נדרש.