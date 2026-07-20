מפתיע: זו הידוענית שקיבלה הצעה מגלעד ארדן

מערכת הבחירות לכנסת ה-26 מתקרבת בצעדי ענק, והמתמודדים השונים במגרש הפוליטי כבר עובדים במרץ מאחורי הקלעים על הרכבת הרשימות ובניית הכוחות. מי שמסומן כאחד השחקנים המסקרנים בסבב הנוכחי הוא השר ושגריר ישראל באו"ם ובארצות הברית לשעבר, גלעד ארדן, שבוחן בימים אלו הקמת תנועה פוליטית חדשה – ופונה לכיוונים מפתיעים במיוחד.

לפי דיווח באתר וואלה סלבס, ארדן מנסה לגייס לשורותיו שמות מוכרים מחוץ לעולם הפוליטי הקלאסי, ופנה לאחרונה למלכת היופי במיל' ואשת התקשורת טיטי איינאו, בהצעה רשמית להצטרף למפלגה החדשה שהוא מקים.

איינאו היא לא השם היחיד שנמצא על הכוונת של השגריר לשעבר. פנייתו של ארדן אליה מגיעה בהמשך לרשימה מכובדת של אישים פוליטיים בכירים ששמם עלה כאופציה להרכבת התנועה החדשה, ובהם שרת המשפטים לשעבר איילת שקד ויו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ יולי אדלשטיין.

עם זאת, מתברר כי ארדן הוא לא היחיד שמזהה את הפוטנציאל הציבורי של הדוגמנית ואשת העסקים. על פי הדיווח, איינאו זוכה לחיזורים נמרצים גם מצד גורמים ושחקנים נוספים במערכת הפוליטית, שכבר הספיקו לפנות אליה בתקופה האחרונה עם הצעות משלהם להשתלבות ברשימותיהם לכנסת.