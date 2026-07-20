צביעות: האיחוד האירופי הקים מתחם לא חוקי בצפון השומרון

מתחם חדש ולא חוקי שהוקם במימון האיחוד האירופי בשטח C ( צילום: תנועת רגבים )

מתחם פנאי וגן ציבורי חדש, שהוקם במימון ישיר של האיחוד האירופי, אותר לאחרונה בכפר סילת א־זהר שבצפון השומרון, בסמוך ליישוב שא־נור המתחדש. בתנועת רגבים טוענים כי המתחם נבנה ללא היתרים ובניגוד להסכמים.

לפי המידע שפרסמה רגבים, המתחם נבנה במהלך שנת 2025, וחלקו נמצא על אדמות מדינה בשטח C. במקום הוקמו שער כניסה, דרך גישה רחבה, ספסלים, פרגולה, מתקני שעשועים ומבנה קל. שלטים רשמיים שהוצבו באתר מעידים, לטענת התנועה, כי האיחוד האירופי מימן את עבודות הבנייה ואת הכשרת דרך הגישה.

מתחם חדש ולא חוקי שהוקם במימון האיחוד האירופי בשטח C ( צילום: תנועת רגבים )

המתחם התגלה במסגרת סיור שנערך לבחינת מצב אדמות המדינה והאחיזה באזור, על רקע מהלכי השיבה לצפון השומרון. ברגבים טוענים כי מדובר בחלק מתופעה רחבה של השתלטות על שטחים פתוחים ועל אדמות מדינה במרחב שממנו נסוגה ישראל לפני כשני עשורים.

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בתנועה מתחו ביקורת חריפה על פעילות האיחוד האירופי באזור, במיוחד על רקע הסנקציות שהטיל על גופים ישראליים. רועי דרוקר, מנהל מרחב יהודה ושומרון ברגבים, מסר: "השטח אינו משקר – במקום שבו אין אחיזה ישראלית ואין התיישבות, נוצר ואקום שמוביל לפלישה פראית ולאובדן עצום של אדמות מדינה".

לדבריו, "מדובר בחוצפה חסרת תקדים של האיחוד האירופי, שביד אחת מטיל סנקציות, וביד השנייה בונה בריש גלי ובניגוד לדין הבינלאומי בתוך שטחי C".

דרוקר קרא לרשויות לפעול נגד המתחם: "הגיע הזמן להפסיק לעצום עיניים. אנחנו דורשים מגורמי האכיפה והמנהל האזרחי לפעול באופן מיידי להריסת המתחם הבלתי חוקי ולהשבת המשילות והסדר למרחב צפון השומרון".