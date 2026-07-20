"הייסורים גדולים מאוד": בנו של הרב דב קוק מעדכן במצבו

גדליה קוק, בנו של הגר"ד קוק שליט"א שיתף היום (שני) בפרטים על מצבו הרפואי של אביו, בריאיון לתוכנית "הפוך על הפוך" ברדיו "קול חי". לדבריו, הרב שוכב במיטה כבר יותר מחודשיים, כאשר לצד סימני שיפור נקודתיים, מצבו עדיין מוגדר קשה מאוד.

לדברי הבן, "הרב מוטל במיטה כבר יותר מחודשיים, יש שיפורים קטנים, הוא הצליח לבלוע מעט מים בכוחות עצמו". עוד סיפר כי הרב אף הניד את ראשו כאשר אחד מגדולי ישראל הגיע לבקרו, והוריד דמעות במהלך הביקור.

עם זאת, תיאר כי מרבית הזמן הרב נמצא "בחוסר תזוזה מוחלט". לדבריו, הוא מגיב כאשר שומע דברי תורה, ואף ניסה במספר הזדמנויות לדבר. "הוא הזיז את פיו בצורה שנראתה כאילו הוא רוצה לומר משהו, אבל לא יצא קול", סיפר.

גדליה קוק תיאר גם את מצבו הפיזי של אביו ואמר כי "הייסורים מאוד גדולים, ומאוד קשה לראות אותו כך. העיניים שלו בוערות, הוא מנסה לדבר ומכחכח, הגוף קשה מאוד, השרירים נוקשים, והוא לא זז".

לצד התיאור הקשה, הדגיש כי המשפחה רואה גם נקודות של תקווה. "יש ניסים קטנים, אבל המצב עדיין קשה מאוד", אמר.

בסיום הריאיון פנה לציבור וביקש להמשיך ולהעתיר בתפילה לרפואתו של אביו: "אנחנו צריכים תפילות. המשיכו להעתיר בתפילה לרפואת רבי חזקיהו דוב בן שושנה לרפואה שלמה".