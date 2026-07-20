יוסי דגן עדכן: אירוע ההצתה בחוות גלעד - פעולת איבה

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, עדכן את תושבי חוות גלעד כי משטרת מחוז ש"י מכירה באירוע ההצתה הקשה שהתרחש ביישוב כאירוע ש"נסיבותיו מעלות יסוד סביר להניח שהפגיעה נגרמה כתוצאה מפעולת איבה". משמעות ההחלטה היא כי המדינה תיכנס לתמוך בשיקום היישוב, והתושבים שנפגעו יפוצו על הנזקים הכבדים באמצעות מס רכוש ויוכרו כנפגעי פעולות איבה.

בהודעה מפורטת ששלח דגן לתושבי חוות גלעד נכתב: "לאחר השיחות שקיימנו לאורך היומיים האחרונים ובדיקות בשטח שנעשו במשותף על ידי משטרת ישראל - מחוז ש"י, כבאות והצלה וכן על ידינו, ההגדרה שאושרה לנו כרגע: 'נסיבות האירוע מעלות יסוד סביר להניח שהפגיעה נגרמה כתוצאה מפעולת איבה'. בהתאם לכך ניתן להגיש בקשה להכרה כנפגעי פעולת איבה". ראש המועצה הוסיף והנחה את התושבים לפנות לשוטר הקהילתי במקרה של קושי או צורך בהכוונה.

דגן הדגיש בדבריו את המחויבות לשיקום מהיר והרחבת המקום: "אנו פועלים יחד ומכוונים כדי להביא את הפתרונות הממשלתיים והציבוריים לשיקום ולבנייה מחדש. חוות גלעד תהיה יותר גדולה, יותר רחבה ועם תשתיות גדולות יותר. ננצח בעזרת ה' את הדבר הזה - ביחד".

מוקדם יותר היום התייחס ראש המועצה למעצרם של שני חשודים בביצוע המעשה, ובירך את כוחות משטרת ישראל, מג"ב וחטיבת שומרון על תפיסתם. דגן קרא לרשויות המדינה לשים סוף לעיכובים ולקבוע רשמית שמדובר בהצתה אשר בנס לא גבתה חיי אדם, אך הביאה לנזק קשה ביותר.

לדבריו, ממשלת ישראל חייבת להיכנס באופן מיידי לשיקום התשתיות והבתים שנשרפו, ולפעול בשיתוף המועצה וועד היישוב להחזרת החיים לשגרה. "עם הרוח הציונית הברורה והקהילה הנפלאה והמיוחדת, חוות גלעד תצמח ותהיה עוד יותר גדולה", חתם דגן.