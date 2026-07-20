"נמאס מהמשחקים": הבכיר האיראני מאיים בשבירת הכלים 

מוחמד קאליבאף, יושב הראש של הפרלמנט האיראני ומי שעומד, יחד עם נשיא איראן ושר החוץ בראש הצוות הדיפלומטי המנהל מגעים עם ארצות הברית, יצא באמירה חריפה כנגד האמריקאים, ורמז להתקרבות ל'קץ הסבלנות' האיראני.

הודעתו של קאליבאף מגיעה על רקע מה שהוא מתאר כ"הצטיידות צבאית מתמשכת של ארה"ב באזור". קאליבאף יצא בתוקף כנגד ההתנהלות ותקף: "האמריקאים ממשיכים להביא ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שהם שואפים לעצור את המלחמה. הם מהמרים על כך שהמודיעין שלנו קטן כמו ה-IQ שלהם".

הוא המשיך והודיע: "הגענו לשלב של שליטה בזיהוי המשחקים האמריקאיים האלה, ועל בסיס זה הכנו את עצמנו למערכה, ככל שיידרש".

קאליבאף נזף בארה"ב :"פעולות חייבות לאשר את הטענות, ולא לסתור אותן, לא אפשרי לקיים מגעים באמון טוב אם המצב יימשך".

הדברים החריפים של אחד ממובילי המו"מ האיראניים מגיע זמן קצר לאחר פרסום ההצעה של המתווכות האזוריות להכריז על הפסקת אש כוללת אל עשרה ימים, במהלכם יבחנו דרכים לממש את מזכר ההבנות הקיים.