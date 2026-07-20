בשיא החום: הפסקת חשמל בכנסת ובקרית הממשלה

הפסקת חשמל באזור קרית הממשלה בירושלים. בעקבות פגיעה בכבל חשמל מרכזי, הופסקה אספקת החשמל למתחם הכנסת, למשרד האוצר שנמצא ממול ולמבנים נוספים בקרית הממשלה.

הכנסת אמנם נמצאת בפגרה, אבל העבודה בבניין נמשכת. לכנסת יש גנרטורים כדי להמשיך את העבודה הסדירה. עובד כנסת מסר לסרוגים כי הוא לא מרגיש את הפסקת החשמל.

הבוקר הגיעו מבנים יבילים של ועדת הבחירות המרכזית, אבל הפגיעה בכבל אינה קשורה אליהם.

מחברת החשמל נמסר: "במהלך עבודות שבוצעו על ידי קבלן פרטי במתחם הכנסת, נפגע ככל הנראה כבל מתח גבוה ונגרם נזק לתשתית החשמל באזור. כתוצאה מכך הופסקה אספקת החשמל לכנסת, למשרד האוצר ולמבנים נוספים באזור קריית הממשלה בירושלים.

צוותי חברת החשמל בדרכם למקום לאיתור הנזק, תיקון התשתית שנפגעה והשבת אספקת החשמל בהקדם האפשרי. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה".