איך אפשר להתגעגע למשהו שמעולם לא הכרנו?

בערב תשעה באב, כשהשקט מתחיל לרדת והלב מתפנה לעצור לרגע, בחרו הדר בן חמו ואורטל ברזילי להקדיש את פרק הפודקאסט של “הדתיות האלה” לשיחה על אחד הימים המורכבים והעמוקים בלוח השנה היהודי – יום של אבל, געגוע, תקווה וציפייה.
במהלך הפרק הן שואלות שאלה שמעסיקה הורים רבים: איך מחברים את הילדים של היום לתשעה באב? איך מעבירים לדור שלא הכיר את בית המקדש את תחושת החסר, מבלי להסתפק רק בסיפורי החורבן או במנהגי האבלות?
השיחה נוגעת גם בפרדוקס הגדול של היום הזה – כיצד אפשר להתגעגע למשהו שמעולם לא הכרנו. מהו אותו געגוע עתיק שממשיך ללוות את עם ישראל אלפי שנים אחרי החורבן, ואיך הכיסופים לבית המקדש ולגאולה עדיין חיים בתוכנו, גם כשאיננו יודעים בדיוק כיצד תיראה אותה מציאות מתוקנת.
בין המחשבות עולה גם השאלה מה היה משתנה אילו בית המקדש היה קיים היום. האם הייתה נוצרת בינינו יותר אחדות? יותר בהירות? יותר תחושת משמעות וסדר רוחני? מתוך השיחה עולות גם ההתלבטויות האישיות, הבלבול, הרצון להבין, וההכרה שלא תמיד יש תשובות – אבל יש מקום להמשיך לשאול ולהתגעגע.
הפרק משלב רגעים אישיים לצד מחשבות על מושגים כמו קורבנות, כפרה, גאולה וציפייה למשיח, לא מתוך ניסיון לתת תשובות חד-משמעיות, אלא מתוך רצון כן להתקרב לעולם הרוחני שתשעה באב מזמין אותנו אליו.
לקראת סיום עוסקות השתיים בכוחה של האבלות הלאומית. פעם אחת בשנה, עם שלם עוצר את המרוץ, מתכנס אל אותו תדר של כאב, של חיסרון ושל תפילה. דווקא מתוך התחושה המשותפת הזו נולדת גם התקווה – התקווה לבניין, לאחדות ולגאולה.
אולי זו המתנה הגדולה של תשעה באב: לא רק לזכור את מה שאבד, אלא לאפשר לעצמנו להרגיש שיש עדיין משהו שלם יותר שאליו אנחנו שואפים. גם אם איננו יודעים עדיין בדיוק כיצד הוא ייראה, עצם היכולת להתגעגע אליו היא שמחזיקה את התקווה חיה.